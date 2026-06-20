Tragiška traukinių avarija: žuvo vienas žmogus, dešimtys sužeisti

Pasak bendrovės „East Midlands Railway“ (EMR), avarija įvyko vėlyvą popietę netoli Bedfordo, miesto, esančio maždaug 90 km į šiaurę nuo JK sostinės, susidūrus dviem ta pačia vėže Londono kryptimi važiavusiems traukiniams.
Praėjus beveik penkioms valandoms po susidūrimo, Rytų Anglijos greitosios pagalbos tarnyba patvirtino, kad vienas žmogus žuvo įvykio vietoje.
„Dar vienuolika žmonių patyrė labai sunkių sužalojimų, 22 buvo sunkiai sužeisti, o dar 56 asmenys patyrė lengvų sužalojimų“, – pridūrė tarnyba.
„Lengvų sužalojimų patyrę asmenys buvo gydomi įvykio vietoje arba, prireikus, nugabenti į ligoninę“, – teigė ji.
Premjeras Keiras Starmeris (Kiras Starmeris) pareiškė, kad šis įvykis „kelia gilų susirūpinimą“, o jo mintys yra „su tragiškai gyvybės netekusio asmens šeima ir su tais, kurie buvo sunkiai sužeisti“.
„Esu dėkingas pagalbos tarnyboms už greitą reakciją į šį tragišką incidentą“, – teigė jis.
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