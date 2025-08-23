Tragiška autobuso avarija Niujorke: žuvo penki žmonės, daugybė sužeistų

Daugybė kitų žmonių buvo sužeisti, teigė policijos atstovas. Jis pridūrė, kad šis autobusas važiavo iš visame pasaulyje žinomos turistų traukos vietos atgal į Niujorko miestą. Policija nurodė, kad autobusas vežė 52 keleivius nuo 1 iki 74 m. amžiaus ir du autobusų įmonės darbuotojus, ir pridūrė, jog penki žmonės žuvo įvykio vietoje.
Priešingai, nei skelbta anksčiau, tarp žuvusiųjų nėra vaikų. Policija pažymėjo, kad daugybė keleivių iškrito iš autobuso, o sužeistieji buvo išgabenti į artimiausias ligonines.
Pasak policijos atstovo, autobusas nuvažiavo nuo greitkelio netoli Bafalo miesto. Policija įtaria, kad vairuotojas buvo išsiblaškęs, prarado transporto priemonės kontrolę ir dėl to autobusas apvirto. Pareigūnai atmetė mechaninio gedimo ir su vairuotojo sveikata susijusių problemų versijas.
Atstovas sakė, kad keleiviai yra kilę iš įvairių pasaulio regionų. Jis paminėjo Kiniją, Indiją, Filipinus ir Artimuosius Rytus. Tarp keleivių buvo ir JAV piliečių.
Naujausi komentarai