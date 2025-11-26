 Tragedija Lenkijoje: liepsnose žuvo viena turtingiausių šalies moterų ir jos anūkas

Tragedija Lenkijoje: liepsnose žuvo viena turtingiausių šalies moterų ir jos anūkas

2025-11-26 14:48 kauno.diena.lt inf.

Pasak Lenkijos žiniasklaidos, Palenkės vaivadijos Šumovo mieste gyvenamajame name kilo gaisras kuriame žuvo garsi verslininkė Irena Rupinska ir jos dviejų metų anūkas.

Irena Rupinska
Irena Rupinska / Soc. tinklų nuotr.

54-ių metų verslininkė buvo statybos medžiagomis prekiavusių įmonių „ZPK Rupiscy“ ir „Natrix“ bendrasavininkė. Ji buvo viena turtingiausių Lenkijos moterų.

Kaip skelbia žiniasklaida, greitai išplitęs gaisras kilo gyvenamajame name. Šeimynykščiai ir netrukus atvykę gelbėtojai mėgino padėti I. Rupinskai, bet netrukus ji mirė. Jos mažamečio anūko taip pat nepavyko išgelbėti, vaikas netrukus mirė ligoninėje.

Pareigūnai tiria versiją, kad gaisrą sukėlė užsidegęs oro drėkintuvas. Išsilydžiusio prietaiso likučiai rasti patalpoje, kurioje prasidėjo gaisras.

