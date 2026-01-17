Per gaisrą Kaune nukentėjo moteris ir vyras: apdegė galvą ir kojas

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, 16.28 val. gautas pranešimas, kad Perlojos gatvėje dega keturių butų namas, matoma daug dūmų, be to, viduje yra žmonių.
Į įvykio vietą atvykus ugniagesiams ir įėjus į namą, koridoriuje, ant grindų, rastas nukritęs 1957 m. gimęs vyras ir stovinti moteris, gimusi 1970 m. Abu asmenys buvo sąmoningi, ugniagesiai išnešė juos į lauką.
Per gaisrą vyras apdegė kojas, o moteris – galvą. Jiedu išvežti į gydymo įstaigą.
Ugniagesiai užgesino liepsnas. Vanduo gaisrui gesinti buvo vežamas iš gaisrinio hidranto, esančio už 700 m. Išdegė apie 28 m² buto su jame buvusiais namų apyvokos daiktais, išdužo dviejų langų stiklo paketai.
Dūmų detektoriaus nebuvo.
