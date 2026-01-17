 Per gaisrą Kaune nukentėjo moteris ir vyras: apdegė galvą ir kojas

2026-01-17 09:06 kauno.diena.lt inf.

Penktadienį Kaune liepsnojo namas, per gaisrą nukentėjo moteris ir vyras.

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, 16.28 val. gautas pranešimas, kad Perlojos gatvėje dega keturių butų namas, matoma daug dūmų, be to, viduje yra žmonių. 

Į įvykio vietą atvykus ugniagesiams ir įėjus į namą, koridoriuje, ant grindų, rastas nukritęs 1957 m. gimęs vyras ir stovinti moteris, gimusi 1970 m. Abu asmenys buvo sąmoningi, ugniagesiai išnešė juos į lauką. 

Per gaisrą vyras apdegė kojas, o moteris – galvą. Jiedu išvežti į gydymo įstaigą. 

Ugniagesiai užgesino liepsnas. Vanduo gaisrui gesinti buvo vežamas iš gaisrinio hidranto, esančio už 700 m. Išdegė apie 28 m² buto su jame buvusiais namų apyvokos daiktais, išdužo dviejų langų stiklo paketai. 

Dūmų detektoriaus nebuvo.

