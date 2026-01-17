 Mergaičių žiaurumas Lietuvos kaimynystėje: 14-metę žemino ir viską filmavo

2026-01-17 23:17 kauno.diena.lt inf.

Lenkijoje, Kališo mieste, 14-metę žemino jos bendraamžės. Mergaitės viską filmavo, o po to vaizdo įrašą paviešino socialiniuose tinkluose.

Mergaičių žiaurumas Lietuvos kaimynystėje: 14-metę žemino ir viską filmavo / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

Remiantis Lenkijos pareigūnų surinkta informacija, grupė nepilnamečių užspietė mergaitę autobusų stotelėje ir privertė eiti į netoliese esantį parką. Paauglei buvo liepta klauptis ant žemės, be to, nepilnametės jai grasino ir įžeidinėjo. Iš 14-metės buvo pareikalauta grąžinti pinigus už tariamai sugadintus akinius. Vienas iš asmenų nufilmavo visą incidentą savo telefonu ir paskelbė internete.

Galiausiai mergaitei padėjo pro šalį ėję žmonės, pamatę, kas vyksta. Liudininkai palydėjo paauglę iki autobusų stotelės, kad ji galėtų saugiai grįžti namo.

Tikėtinos incidento iniciatorės ​​– dvi 13-os ir 15-os metų mergaitės. Abi paauglės atsakys už pasikėsinimą įvykdyti turto prievartavimą bei vertimą elgtis tam tikru būdu.

Jų likimą dabar spręs šeimos teismas, gavęs policijos surinktus įrodymus. Pagal Nepilnamečių rėmimo ir resocializacijos įstatymą, joms gali grėsti griežtos pasekmės, tokios kaip probacijos pareigūno priežiūra, siuntimas į nepilnamečių sulaikymo centrą ar net pataisos įstaigą.

