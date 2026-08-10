„TikToke“ prisižiūrėję melagienų, Transilvanijos kaimo gyventojai užpuolė medikų automobilį

Pranešime teigiama, kad greitosios pagalbos medikai Transilvanijos Reča-Kristuro kaime paėmė ligonį, kad nuvežtų jį į ligoninę Kluž-Napokoje. Vieškeliu vykstant į gydymo įstaigą, jų kelią užblokavo automobilis, o medikus užpuolė kirviais, lazdomis ir akmenimis ginkluoti asmenys.
Rumunijos žiniasklaidos pranešimuose nurodoma, kad užpuolikai platformoje „TikTok“ prisižiūrėjo, kad greitosios pagalbos automobiliai yra pavojingi. Greitosios pagalbos vairuotojas patyrė akies traumą, tačiau sugebėjo tęsti kelionę ir pasiekė už 30 kilometrų esančią ligoninę.
Klužo-Napokos ligoninė vėliau pranešė, kad sužeistai akiai užgyti prireiks trijų mėnesių. Į kliniką buvo saugiai pristatytas ir kaime paimtas pacientas.
Policija sulaikė šešis vyrus ir vieną moterį, kuriems Dežo teismas paskyrė 30 dienų trukmės kardomąjį areštą.
Vargingesnės Rumunijos bendruomenės jau seniai jaučia didžiulį nepasitikėjimą vyriausybinėmis institucijomis. Jau kelerius metus Rumunijos internete plinta melagingos naujienos, kuriose teigiama, kad greitosios pagalbos automobiliai yra naudojant vaikams grobti.
2018 m. buvo sumušta moteris, kultūrinio projekto rėmuose senu greitosios pagalbos automobiliu į Rumunijos kaimus atvežusi knygų.
„Greitosios pagalbos automobiliai vaikų nevagia, bet „TikTokas“ vagia smegenis“, – platformoje „Facebook“ parašė vicepremjerė Oana Gheorghiu, ragindama priimti atitinkamus teisės aktus.
Naujausi komentarai