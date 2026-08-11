„The Telegraph“: ukrainiečiai nusitaikė į „Putino rūmus“ saugančias zenitines sistemas

Pažymima, kad paleidimo aikštelė įrengta už maždaug 19 km nuo itališko stiliaus Rusijos Federacijos prezidento rūmų komplekso, esančio netoli Gelendžiko miesto Rusijos pietuose.
Ši priešlėktuvinės gynybos sistema kartu su elektroninės karybos sistemomis ir mobiliomis ugnies grupėmis saugo rūmus, kuriuos supa 43,5 kvadratinio kilometro ploto „buferinė zona“. Saugumo tarnybos nuolat stebi, kad virš komplekso būtų užtikrinama neskraidymo zona.
Leidinys priminė, kad, remiantis 2021 m. velionio opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno atliktu Kovos su korupcija fondo tyrimu, „Putino rūmais“ vadinama rezidencija netoli Gelendžiko Rusijos diktatoriui galėjo atsieiti milijardą svarų sterlingų.
Žurnalistai teigė, kad prabangiame komplekse įrengtas kazino, vynuogynas, SPA centras, čiuožykla, teatras, šokių ant stulpo salė, kaljano salonas, „vandens diskoteka“, kambarys su miniatiūriniu geležinkeliu ir daug kitokių dalykų. 2023 m. buvo pranešta, kad jame buvo pastatyta dar ir koplyčia.
Manoma, kad šioje Juodosios jūros sodyboje V. Putinas lankosi retai, baimindamasis Ukrainos ilgojo nuotolio dronų smūgių ir vis dažniau teikdamas pirmenybę savo gerai įtvirtintam prabangiam vasarnamiui prie Valdajaus ežero. Šią vilą saugo mažiausiai 27 bokšteliai, ant kurių sumontuotos priešlėktuvinės sistemos „Pancir“, kurių vienos kaina siekia apie 16 milijonų svarų sterlingų.