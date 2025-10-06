TBT nuteisė Sudano kovotojų vadą už karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui

Ali Muhammadas Ali Abd Al Rahmanas, dar žinomas slapyvardžiu Ali Kushaybas, buvo nuteistas už daugybę nusikaltimų, įskaitant išžaginimą, žmogžudystę ir kankinimą, įvykdytus nuo 2003 metų rugpjūčio iki 2004 metų balandžio.
„Rūmai įsitikinę, kad kaltinamasis neabejotinai kaltas dėl jam pareikštų kaltinimų“, – sakė TBT pirmininkė teisėja Joanna Korner.
Kampanijos metu buvo vykdomos masinės žudynės ir žaginimai, kankinimai ir persekiojimas. Per 2003–2004 metų Darfūro konfliktą buvo nužudyta iki 300 tūkst. žmonių, o 2,7 mln. gyventojų buvo išvaryti iš savo namų.
2022 metų balandį prasidėjus teismo procesui, A. M. A. Abd Al Rahmanas sakė, kad yra nekaltas dėl 31 kaltinimo karo nusikaltimais ir nusikaltimais žmoniškumui.
„Kaltinamasis ne tik davė nurodymus (...), bet ir asmeniškai dalyvavo smurte, o vėliau fiziškai dalyvavo ir davė nurodymus įvykdyti sulaikytųjų mirties bausmę“, – sakė J. Korner.
A. M. A. Abd Al Rahmanui gali būti skirta maksimali laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė. Bausmę teismas paskelbs vėliau.
Nuosprendis paskelbtas tuo metu, kai Sudane toliau skamba kaltinimai dėl žiaurumų ir bado. Liepos mėnesį TBT prokuroro pavaduotojas Jungtinėms Tautoms (JT) pranešė, kad karo nusikaltimai ir nusikaltimai žmoniškumui tęsiasi didžiuliame Sudano vakariniame Darfūro regione, kur jau daugiau nei dvejus metus siaučia pilietinis karas.
