Talibano valdžia viešai įvykdė mirties bausmę vyrui už dvi žmogžudystes

Vyrui mirties bausmė įvykdyta minios žmonių akivaizdoje sporto stadione Badgiso provincijos sostinėje Kalaji No, sakoma Aukščiausiojo Teismo pareiškime.
Remiantis naujienų agentūros AFP duomenimis, nuo 2021 metų, kai Talibanas grįžo į valdžią, mirties bausme nubaustų vyrų skaičius pasiekė 11.
Į vyrą tris kartus šovė aukos giminaitis tūkstančių žiūrovų akivaizdoje, liudininkai pasakojo AFP žurnalistui mieste.
Vyras buvo nuteistas už tai, kad nušovė vyrą ir moterį, sakoma teismo pareiškime.
„Aukų šeimoms buvo pasiūlyta amnestija ir taika, tačiau jos atsisakė“, – sakoma jame.
Trečiadienį plačiai išplatintuose oficialiuose pranešimuose afganai buvo kviečiami dalyvauti egzekucijoje.
