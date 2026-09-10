Taikinyje – prancūzų meistro darbai

„Šį rytą du asmenys įsilaužė į Renoiro muziejų ir pavogė keturis meno kūrinius. Miesto vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuoti du asmenys pabėgo, bėgdami palikę vieną iš pavogtų paveikslų“, – informavo Pajūrio Kanė miesto meras Bryanas Massonas.
Ekspertų vertinimu, pavogtų kūrinių vertė siekia 9 mln. eurų.
P. A. Renoiro muziejus 1960 m. buvo atidarytas name, kuriame dailininkas gyveno prieš mirtį 1919 m.
Muziejaus kolekcijoje yra P. A. Renoirui priklausiusių daiktų ir baldų, įskaitant jo molbertą ir neįgaliojo vežimėlį, taip pat dailininko tapytų portretų, peizažų ir aktų.
Mero teigimu, tarnybos į incidentą sureagavo labai greitai – vos per penkias minutes.
„Muziejaus signalizacija suveikė 5.48 val. Po penkių minučių, 5.53 val., mūsų savivaldybės policija jau buvo įvykio vietoje“, – teigė B. Massonas.
Vagystė įvykdyta nepraėjus nė metams po to, kai per vidury dienos surengtą apiplėšimą iš Luvro muziejaus Paryžiuje buvo pavogti aštuoni maždaug 100 mln. JAV dolerių vertės kūriniai.
Keturi įtariamieji Luvro apiplėšimu buvo sulaikyti, tačiau pavogti kūriniai iki šiol nerasti, nors Prancūzijos tyrėjai vykdė plataus masto paieškas Paryžiaus regione ir bendradarbiavo su Belgijos, Italijos bei kitų šalių policija.
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