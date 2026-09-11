Šveicarijoje apvirtus autobusui žuvo penki turistai

Policijos duomenimis, septyni sužeistieji patyrė vidutinio sunkumo traumas, 30 – lengvus sužalojimus. Nelaimingas atsitikimas įvyko ketvirtadienio pavakary.
Pasak policijos, olandų autobuse iš viso buvo 45 žmonės. Jokios informacijos apie avarijos priežastį pareigūnai nepateikė.
„Graubiundeno prokuratūra kartu su kantono policija tiria aplinkybes, dėl kurių įvyko autobuso avarija“, – teigiama pranešime.
Pirminiais duomenimis, autobusas atsitrenkė į apsauginį atitvarą, po to nuvažiavo nuo kelio į dešinę ir sustojo nuvirtęs ant šono. Iki vėlyvos nakties įvykio vietoje dirbo didelės policijos, greitosios pagalbos tarnybų ir ugniagesių pajėgos, kurioms talkino sraigtasparniai.
Policijos atstovas spaudai teigė, kad vis dar stengiamasi nustatyti visų autobusu važiavusių asmenų tapatybę.
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