2025-11-27 12:12
Jūras Barauskas (ELTA)

Po to, kai netoli Suvalkų koridoriumi vadinamo strategiškai svarbaus Lenkijos ir Lietuvos sienos ruožo vieno traukinio mašinistas ant bėgių pastebėjo kliūčių ir buvo priverstas sustoti, Lenkijos teisėsaugos institucijos pradėjo tyrimą, praneša žiniasklaida ir naujienų portalas „TVP World“.

Suvalkų koridoriuje – įtariama dar viena diversija geležinkelyje / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Mašinistas, kurio valdomą sąstatą sudarė du vienas su kitu sujungti lokomotyvai be vagonų, sustojo ir, remiantis skirtingais Lenkijos dienraščiui „Gazeta Wyborcza“ pateiktais pasakojimais, pats pašalino ant bėgių sukrautas šakas, akmenis ir lentą arba pranešė apie jas atitinkamoms instancijoms.

Incidentas įvyko lapkričio 13 d. netoli Račkų kaimo šalies šiaurės rytiniame Palenkės regione, o ypatingo dėmesio sulaukė todėl, kad netoliese yra siauras Suvalkų koridorius, įsiterpęs tarp Baltarusijos ir Rusijai priklausančios Kaliningrado srities.

Šis koridorius yra vienintelė sausumos jungtis tarp Baltijos šalių ir kitų pietuose esančių NATO narių, todėl yra itin svarbus užtikrinant regiono saugumą.

Atsižvelgdamos į neseniai įvykusius išpuolius prieš geležinkelių infrastruktūrą kitose Lenkijos vietovėse, valdžios institucijos ėmė budriau stebėti padėtį ir nustatė žemesnę ribą, nuo kurios nepaaiškinami trukdžiai vertinami kaip potenciali grėsmė saugumui.

Tačiau Suvalkų policija iš pradžių šį atvejį vertino kaip nedidelį pažeidimą, manydama, kad tai galėjo būti „pokštas“, pranešė „Gazeta Wyborcza“.

Po to, gavusi pranešimą iš policijos, šį atvejį stebėti pradėjo ir šalies vidaus kontržvalgybos institucija – Lenkijos vidaus saugumo agentūra.

Šiuo metu tyrėjai renka liudytojų parodymus ir fizinius įkalčius. Anot dienraščio „Gazeta Wyborcza“, pareigūnai kol kas pasakė tik tiek, kad tyrimas tebevyksta ir jokie kaltinimai dėl sabotažo dar nėra pateikti.

Šiame straipsnyje:
Lenkija
geležinkelis
diversija

