Suomija įtaria Rusijos lėktuvą pažeidus jos oro erdvę

„Į kiekvieną įtariamą oro erdvės pažeidimą žiūrima rimtai, – ministerijos pranešime teigė gynybos ministras Antti Hakkanenas (Antis Hakanenas). – Vyksta tyrimas.“
Suomijoje, turinčioje 1 340 km ilgio sieną su Rusija, būta virtinės tokių incidentų.
Suomija įtaria, kad gegužės ir birželio mėnesiais į Suomijos oro erdvę buvo įskridę du Rusijos kariniai lėktuvai, ir tuo metu iškvietė Rusijos reikalų patikėtinį.
Šalyje paskelbta aukšto lygio parengtis po to, kai 2022 metų vasarį Kremlius pasiuntė karius į Ukrainą.
Dėl karo Suomija atsisakė dešimtmečius trukusios karinio neprisijungimo politikos ir 2023 metų balandį įstojo į NATO aljansą.
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