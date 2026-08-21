 Suomija įtaria Rusijos lėktuvą pažeidus jos oro erdvę

Suomija įtaria Rusijos lėktuvą pažeidus jos oro erdvę

2026-08-21 07:06
BNS inf.

Suomijos gynybos ministerija ketvirtadienio vakarą pranešė įtarianti, kad kiek anksčiau tą dieną jos oro erdvę pažeidė Rusijos lėktuvas.

<span>Suomija įtaria Rusijos lėktuvą pažeidus jos oro erdvę</span>
Suomija įtaria Rusijos lėktuvą pažeidus jos oro erdvę / Asociatyvi Pixabay.com nuotr.

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„Į kiekvieną įtariamą oro erdvės pažeidimą žiūrima rimtai, – ministerijos pranešime teigė gynybos ministras Antti Hakkanenas (Antis Hakanenas). – Vyksta tyrimas.“

Suomijoje, turinčioje 1 340 km ilgio sieną su Rusija, būta virtinės tokių incidentų.

Suomija įtaria, kad gegužės ir birželio mėnesiais į Suomijos oro erdvę buvo įskridę du Rusijos kariniai lėktuvai, ir tuo metu iškvietė Rusijos reikalų patikėtinį.

Šalyje paskelbta aukšto lygio parengtis po to, kai 2022 metų vasarį Kremlius pasiuntė karius į Ukrainą.

Dėl karo Suomija atsisakė dešimtmečius trukusios karinio neprisijungimo politikos ir 2023 metų balandį įstojo į NATO aljansą.

Šiame straipsnyje:
Suomija
oro erdvė
Rusija
Rusijos lėktuvas

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reikejo
nelaukt o numust ta ruskiu lektuva
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