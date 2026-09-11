Sudegusiame kelte rasti žmonių palaikai

Dešimtys šiuo keltu plaukusių žmonių vis dar yra laikomi dingusiais be žinios.
Palaikai surasti laivo „M/V June Aster“ ekonominės klasės patalpose. Trečiadienį kilus ir, kaip teigiama, per kelias sekundes išplitus gaisrui, laivas užplaukė ant seklumos netoli turistų pamėgto Korono, Palavano saloje.
Patvirtinta penkių žmonių žūtis, tačiau šis skaičius neabejotinai augs.
„Kol kas negalime pateikti tikslių skaičių apie tai, ką šiandien matėme“, – telefonu naujienų agentūrai AFP sakė Pakrančių apsaugos tarnybos atstovė komodorė Noemie Cayabyab.
„Juos pateiksime, kai atliksime paėmimo darbus“, – sakė N. Cayabyab ir nurodė, kad šiuo metu vyksta susitikimas, siekiant nustatyti tinkamus šio proceso protokolus.
N. Cayabyab pridūrė, kad dabar jau apieškotas visas laivas.
Kiek anksčiau ji vienai radijo stočiai sakė, kad krovinių skyriuje kilęs gaisras per kelias sekundes apėmė visą laivą.
„Viskas įvyko per kelias sekundes“, – sakė ji ir pridūrė, jog tie, kuriems pavyko išsigelbėti iš laivo, neturėjo laiko net užsidėti gelbėjimosi liemenių.
„Prarado viltį“
Penktadienio popietę policijos tyrėjai, sprogmenų šalinimo ekspertai ir kariuomenės personalas sėdo į dvi nedideles gumines valtis ir nuplaukė link laivo, užplaukusio ant seklumos nedidelėje saloje netoli Korono.
Netoliese esanti dengta krepšinio aikštelė tapo socialinių darbuotojų ir saugumo personalo susibūrimo vieta. Teritorija nuo visuomenės buvo atitverta policijos juosta.
Buvo girdėti, kaip policijos tyrimų skyriaus narys klausė kolegos, ar „ten yra lavonmaišių“.
Prie prieplaukos žvelgdama į jūrą verkė vieno iš dingusiųjų šeimos narė.
Myra Cabilan naujienų agentūrai AFP pasakojo atskridusi į Koroną ieškoti dingusio brolio, 40 metų Rammelio Gonzagos, kuris kartu su svainiu verslo reikalais minimu keltu išplaukė iš Manilos.
„Jo žmona vos prieš mėnesį pagimdė. Jis buvo toks laimingas, kad susilaukė dukters“, – tramdydama ašaras sakė M. Cabilan.
„Auštant dar tikėjau, kad jis išgyveno. Tačiau jis vis dar dingęs. Praradau viltį“, – pridūrė ji.
Šimtai žmonių, desperatiškai laukiančių žinių apie incidentą, vietos mero „Facebook“ puslapyje palieka komentarus, ieškodami artimųjų, draugų ir net šuns.
Nelaimių istorija
Pakrančių apsaugos pareigūnų teigimu, kelto keleivių sąraše buvo įrašyti 134 įgulos nariai ir keleiviai, tačiau du asmenys į laivą neįlipo. Keltas taip pat gabeno prekes, elektromobilį, pikapą ir kelis motociklus.
Išgelbėta 30 keleivių ir 13 įgulos narių. Penktadienio rytą 84 asmenys buvo laikomi dingusiais.
116 mln. gyventojų turinti salų valstybė pasižymi ilga nelaimių, susijusių su tarp salų plaukiojančiais keltais, istorija.
Nepaisant nuolatinių avarijų, daugelis gyventojų susisiekimui tarp daugiau nei 7 tūkst. šalies salų kliaunasi pigiais ir prastai reguliuojamais laivais bei valtimis.
Sausį prie pietinių Filipinų krantų nuskendus daugiau kaip 340 žmonių plukdžiusiam trijų denių keltui, žuvo mažiausiai 52 žmonės.
Laivas „M/V Trisha Kerstin 3“ nuskendo plaukdamas beveik tuo pačiu maršrutu, kur 2023 metais žuvo 31 žmogus, laive „Lady Mary Joy 3“ kilus gaisrui.
Ketvirtadienį laivą „M/V June Aster“ valdanti bendrovė „Atienza Interisland Ferries Inc.“ pranešė visiškai bendradarbiaujanti su tyrimu.
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