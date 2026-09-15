 Stambulo turistų rajone – šūviai: žuvo trys žmonės

Stambulo turistų rajone – šūviai: žuvo trys žmonės

2026-09-15 20:22
Jūras Barauskas (ELTA)

Vienos iš turistų pamėgto Stambulo Fatiho rajono parduotuvių savininkui susiginčijus su klientu, pasipylė šūviai ir trys žmonės žuvo, o dar vienas buvo sužeistas, antradienį pranešė Turkijos valstybinė naujienų agentūra „Anadolu“.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Stambulo turistų rajone – šūviai: žuvo trys žmonės</span>
Stambulo turistų rajone – šūviai: žuvo trys žmonės / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Remiantis nepatvirtintais žiniasklaidos pranešimais, teigiama, kad ginčas įvyko valiutos keitykloje. Iš pradžių buvo pranešta, kad du žmonės žuvo, o du buvo sužeisti, tačiau šie skaičiai netrukus buvo patikslinti.

Kaip pranešė „Anadolu“, policija įvykio vietoje sulaikė įtariamąjį.

Šaudynės įvyko „Sofcu Han“ – prekybos promenadoje netoli Didžiojo turgaus. Europinėje Stambulo pusėje esantis Fatiho rajonas yra turistų traukos centras su daugybe parduotuvių ir lankytinų vietų.

Privati naujienų agentūra „DHA“ paskelbė nuotraukas, kuriose matyti neštuvais į greitosios pagalbos automobilį nešamas žmogus. Ši scena užfiksuota ir platformoje „X“ pasirodžiusiame vaizdo įraše.

Šiame straipsnyje:
Fatiho rajonas
Stambulas
šūviai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų