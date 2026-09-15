Stambulo turistų rajone – šūviai: žuvo trys žmonės

Remiantis nepatvirtintais žiniasklaidos pranešimais, teigiama, kad ginčas įvyko valiutos keitykloje. Iš pradžių buvo pranešta, kad du žmonės žuvo, o du buvo sužeisti, tačiau šie skaičiai netrukus buvo patikslinti.
Kaip pranešė „Anadolu“, policija įvykio vietoje sulaikė įtariamąjį.
Šaudynės įvyko „Sofcu Han“ – prekybos promenadoje netoli Didžiojo turgaus. Europinėje Stambulo pusėje esantis Fatiho rajonas yra turistų traukos centras su daugybe parduotuvių ir lankytinų vietų.
Privati naujienų agentūra „DHA“ paskelbė nuotraukas, kuriose matyti neštuvais į greitosios pagalbos automobilį nešamas žmogus. Ši scena užfiksuota ir platformoje „X“ pasirodžiusiame vaizdo įraše.
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