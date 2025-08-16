 Per sprogimą parako gamykloje Rusijoje žuvo 11 žmonių

Per sprogimą parako gamykloje Rusijoje žuvo 11 žmonių

2025-08-16 18:36
BNS inf.

 Rusijos Riazanės srityje sprogus gamyklai žuvo mažiausiai 11 žmonių ir dar 130 buvo sužeisti, pranešė Rusijos institucijos.

Per sprogimą parako gamykloje Rusijoje žuvo 11 žmonių
Per sprogimą parako gamykloje Rusijoje žuvo 11 žmonių / Scanpix nuotr.

Rusijos valstybės pareigūnai sakė, kad sprogimas įvyko Riazanės regione esančioje gamykloje, o nepriklausoma žiniasklaida pranešė, kad tai buvo parako gamykla.

„Deja, žuvo 11 žmonių“, – socialiniuose tinkluose pranešė Nepaprastųjų situacijų ministerija.

Ji pridūrė, kad per sprogimą buvo sužeista 130 žmonių.

Remiantis nepriklausomos žiniasklaidos pranešimais, sprogimas įvyko parako ir šaudmenų gamykloje „Elastik“.

2021 metais toje pačioje gamykloje per sprogimą žuvo 17 žmonių.

Už Maskvos esančioje Riazanės srityje vietos institucijos paskelbė gedulo dieną.

Rusijoje mirtini nelaimingi atsitikimai gamyklose pasitaiko neretai.

Šiame straipsnyje:
sprogimas parako gamykloje
Riazanės sritis
žuvo 11 žmonių

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų