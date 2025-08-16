Per sprogimą parako gamykloje Rusijoje žuvo 11 žmonių

Rusijos valstybės pareigūnai sakė, kad sprogimas įvyko Riazanės regione esančioje gamykloje, o nepriklausoma žiniasklaida pranešė, kad tai buvo parako gamykla.
„Deja, žuvo 11 žmonių“, – socialiniuose tinkluose pranešė Nepaprastųjų situacijų ministerija.
Ji pridūrė, kad per sprogimą buvo sužeista 130 žmonių.
Remiantis nepriklausomos žiniasklaidos pranešimais, sprogimas įvyko parako ir šaudmenų gamykloje „Elastik“.
2021 metais toje pačioje gamykloje per sprogimą žuvo 17 žmonių.
Už Maskvos esančioje Riazanės srityje vietos institucijos paskelbė gedulo dieną.
Rusijoje mirtini nelaimingi atsitikimai gamyklose pasitaiko neretai.
