Sprogdinimas policijos komplekse Pakistane pražudė 21 žmogų, tarp jų – 15 pareigūnų

Vėlų vakarą policijos šaltiniai pranešė, kad tarp žuvusiųjų yra mažiausiai septyni per išpuolį nukauti užpuolikai.
Policija pranešė, kad sprogmenų prikrautas automobilis rėžėsi į mečetės, esančios prie policijos būstinės Kohate, įėjimą ir sprogo, kai tikintieji bei pareigūnai rinkosi penktadienio maldoms. Tuomet ginkluoti užpuolikai įsiveržė į kompleksą, vienas jų susprogdino prie juosmens pritvirtintą sprogmenų diržą. Sprogimo banga padarė žalos miestui, esančiam neramioje Chaiber Pachtunchvos provincijoje prie Afganistano sienos.
Pakistano transliuotojo „Geo“ vaizduose buvo matyti, kaip panikos apimti žmonės bėga iš išpuolio vietos, ant žemės guli kūnai be gyvybės ženklų. Naujienų agentūros dpa patikrintuose socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti smarkiai apgadintas pastato fasadas ir nuolaužas šalinantys žmonės.
Per išpuolį buvo sužeista daugiau kaip 70 žmonių, tačiau aukų skaičius gali padidėti, nes keli sužeistieji yra kritinės būklės.
Kol kas niekas neprisiėmė atsakomybės už išpuolį. Šiame regione veikia ir regioninis teroristinės grupuotės „Islamo valstybė“ padalinys, ir Pakistano Talibanas (TTP), nuolat rengiantys išpuolius prieš saugumo pajėgas.
Pastaraisiais metais smurtas atokiuose Pakistano regionuose prie Afganistano sienos sustiprėjo. Rugpjūčio pradžioje per savižudžio išpuolį prie policijos nuovados Svato slėnyje, Chaiber Pachtunchvos provincijoje, žuvo 14 žmonių. Šis išpuolis įvyko po kelių ankstesniais mėnesiais surengtų atakų prieš policijos pareigūnus. Islamabadas kaltina Afganistaną valdantį Talibaną leidžiant kovotojams, organizuojantiems išpuolius Pakistane, veikti iš Afganistano teritorijos. Kabulo pareigūnai šiuos kaltinimus neigia.
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