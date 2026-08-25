Slovakijos policija užkirto kelią planuotam tyčiniam dronų gamyklos padegimui

Du įtariamieji buvo suimti Slovakijoje, o vienas – Vokietijoje; jie kaltinami „vykdę nurodymus“ parengti išpuolį, nurodė policija savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ ir pridūrė, kad nė vienas iš suimtųjų nėra slovakas.
Policija pranešė, kad veikė remdamasi Slovakijos žvalgybos tarnybos informacija ir konfiskavo „didelį kiekį“ degaus mišinio.
„Jeigu išpuolis būtų įvykęs, jis galėjo sukelti didžiulį gaisrą“, – pažymėjo policija, apskaičiavusi, kad pavojus galėjo kilti maždaug 70 darbuotojų ir būtų apgadintas dešimčių milijonų eurų vertės turtas.
Naujienų agentūra AFP kreipėsi į policiją, tačiau pareigūnai nepateikė jokių papildomų detalių.
Slovakijoje dronus gamina kelios įmonės, tarp jų – Ukrainos bendrovė „Skyeton“.
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