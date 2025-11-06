Slovakija iš naujo teis verslininką dėl žurnalisto nužudymo

Verslininkas Marianas Kočneris kaltinamas užsakęs Jano Kuciako ir Martinos Kušnirovos, kurie 2018 metų vasarį buvo nušauti savo namuose netoli sostinės Bratislavos, nužudymą.
27 metų J. Kuciakas buvo parašęs keletą straipsnių apie kyšininkavimą ir šešėlinius sandorius, susijusius su M. Kočneriu, kuris turėjo ryšių su aukšto rango politikais.
Paskutiniame savo straipsnyje, kuris buvo paskelbtas jau po jo mirties, J. Kuciakas kalbėjo apie įtariamus Italijos mafijos ir Roberto Fico vyriausybės ryšius.
Poros mirtis sukėlė didžiausius protestus Slovakijoje nuo pat komunistinės sistemos žlugimo ir paskatino atsistatydinti R. Fico vyriausybę, nors 2023 metais jis grįžo į valdžią.
Slovakijos Aukščiausiasis Teismas du kartus panaikino išteisinamąjį nuosprendį M. Kočneriui.
Pakartotinį bylos nagrinėjimą, kuris vyks nuo sausio 26 dienos, atliks nauji teisėjai, žiniasklaidai sakė advokatas Peteris Kubina.
