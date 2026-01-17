Sirų kariuomenė: per Sirijos kurdų ataką žuvo du kariai

Pranešime valstybinei žiniasklaidai kariuomenė pareiškė, kad kurdų vadovaujamos Sirijos demokratines pajėgos (SDF) „pažeidė susitarimą“ ir taikėsi į patrulį netoli Maskanos, „nužudydamos du kareivius“.
SDF savo ruožtu apkaltino Damaską susitarimo pažeidimu, teigdamos, kad kariuomenė įžengė į Deir Chafyrą ir Maskaną „prieš mūsų kovotojams visiškai pasitraukiant, sukurdama labai pavojingą situaciją“, ir pranešė apie susirėmimus Maskanoje „dėl Damasko vyriausybės padarytų pažeidimų“.
SDF pranešė, kad per vyriausybės pajėgų ataką šeštadienį žuvo keli jų kovotojai, ir apkaltino Damaską nesilaikant sutarto termino dėl karių išvedimo.
SDF pareiškime teigiama, kad susitarime „numatytos paliaubos ir 48 valandų terminas, per kurį mūsų pajėgos turi pasitraukti iš Deir Chafyro ir Maskanos“. Jie teigė, kad vyriausybė į šį regioną dislokavo karinius konvojus „prieš baigiant pasitraukimą ir užpuolė mūsų kovotojus, dėl ko keli iš jų žuvo“.
