Šio kalėjimo bijo labiau nei mirties: žvilgsnis į Rusijos siaubą

Šis kalėjimas yra aukščiausio saugumo kalėjimas Rusijoje. Į jį patenka tik nuožmiausi šalies serijiniai žudikai, prievartautojai, mafijos gaujų vadai, teroristai ir net kanibalai. Čia įkalinti 200 žmonių yra atsakingi už maždaug 4 tūkst. mirčių.
Tikima, kad dėl didžiulių sukeltų kančių, mirties bausmė šiems nusikaltėliams yra per menka, tad jie keliauja į vietą, kurios vengia visi – „Juodojo delfino“ kalėjimą.
Čia kaliniai niekada nevalgo drauge, visada atskirai. Žmogiškas kontaktas yra minimalus, net maistas nusidėjėliams paduodamas ilgo įrankio, panašaus į ližę, pagalba.
Dėl mažo maisto kiekio beveik kiekvienas kalinys atrodo sulysęs.
Jeigu kalinys turi palikti savo kamerą ir keliauti į kažkokią kitą kalėjimo vietą, jam užrišamos akys, eiti jis privalo susilenkęs 90 laipsnių kampu. Tad patekus į kalėjimą kaliniai net nepamato, kaip jis atrodo. Taip iki gyvenimo galo.
Visas jų pasaulis apsiriboja 5 kvadratinių metrų dydžio kameromis. Kaliniai neturi jokių teisių, jokio privatumo. Vienintelis malonumas, kuris leidžiamas – naudojimasis tualetu.
Dienos metu kaliniams griežtai draudžiama sėdėti ar gulėti lovose. Naktį šviesos neišjungiamos. Bandyti uždengti šviesą drabužiais, audinių atraižomis – griežtai draudžiama. Net veido užsidengti rankomis nevalia.
Prieš miegą kaliniai privalo atlikti atitinkamas mankštas, fizinius pratimus. Jų vengiant laukia griežtos bausmės.
Kalėjime yra tiek pat prižiūrėtojų, kiek ir kalinių. Visi jie yra ginkluoti ir užtikrina priežiūrą ištisą parą. Iš šios vietos šimtus metų nėra pabėgęs nei vienas žmogus.
Nepakėlę tokios aplinkos, kai kurie kaliniai bando suvaidinti savižudybę. Siekiant užkirsti kelią išėjimui iš gyvenimo, konfiskuojami bet kokie įrankiai, kurie gali būti panaudoti savižudybei.
Teoriškai kiekvienas kalinys turėtų būti paleistas iš kalėjimo po 25 metų įkalinimo, tačiau nė vienas tiek neištveria.
Galima tik įsivaizduoti, koks psichologinis spaudimas laukia šiame kalėjime: nuolatinis kamerų stebėjimas, sarginių šunų kaukimas, kas kelias minutes kameras tikrina pareigūnai.
(be temos)