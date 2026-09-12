Šiaurės Korėja paleido nežinomą skriejantį objektą link Japonijos jūros

Pietų Korėjos jungtinis štabų vadų komitetas patvirtino užfiksavęs šį paleidimą į vandens telkinį, kurį korėjiečiai vadina Rytų jūra, tačiau detalių nepateikė.
Rugpjūčio 20 dieną Šiaurės Korėja į jūrą paleido raketų salvę net ir po JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) iniciatyvos – šis pareiškė planuojantis šiais metais susitikti su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu (Kim Čen Unu).
Branduolinį ginklą turinti Šiaurės Korėja raketas paleido tuo metu, kai Pietų Korėja ir JAV vykdė sutrumpintą kasmetinių karinių pratybų „Ulchi Freedom Shield“ versiją, gavusios D. Trumpo nurodymą jas sumažinti.
Tai sulaukė kritikos bangos, esą D. Trumpas apleidžia sąjungininkę, siekdamas įsiteikti autokratui.
Pchenjanas jau seniai smerkia bendras JAV ir Pietų Korėjos pratybas, vadindamas jas invazijos repeticijomis, ir dažnai rengia raketų bandymus per šiuos mokymus.
D. Trumpas, siekdamas atgaivinti ryšį, kurį teigia užmezgęs su Kim Jong Unu per savo pirmąją kadenciją, rugpjūčio 19 dieną Baltuosiuose rūmuose žurnalistams sakė, kad planuoja šiais metais susitikti su Šiaurės Korėjos lyderiu.
JAV prezidentas taip pat teigė, kad svarbu „sutarti“ su Kim Jong Unu, pridurdamas, kad Pchenjanas šiuo metu turi 57 „labai galingus“ branduolinius ginklus.
Buvo neįprasta, kad JAV pareigūnas įvardijo konkretų skaičių tokioje įslaptintoje srityje. Seulo duomenimis, Šiaurės Korėja turi apie 80–120 branduolinių ginklų.
Praėjus kelioms valandoms po D. Trumpo pastabų, Šiaurės Korėja iš Pchenjano srities link Japonijos jūros paleido daugiau nei 10 trumpojo nuotolio balistinių raketų, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė.
Praėjus kelioms valandoms po šių paleidimų, galinga Šiaurės Korėjos lyderio sesuo Kim Yo Jong (Kim Jo Džong) pareiškė, kad D. Trumpo sprendimas sumažinti pratybų su Pietų Korėja mastą yra Seulo bausmė.
Savo pranešime ji tai pavadino „akivaizdžia nelaime, kurią sukėlė nerealistinis ir anachronistinis saugumo požiūris“, kurio laikosi Seulas, teigdama, kad Pietų Korėja palaiko „šeimininko ir tarno“ santykius su JAV.
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