Seulo picerijoje peiliu nužudyti trys žmonės

Anot policijos, incidentas įvyko Seulo Gvanako rajone, kai restorano savininkas, įsivėlęs į ginčą, nudūrė tris žmones ir bandė atimti sau gyvybę.
Pareigūnai pranešime tvirtino, jog apie 11 val. vietos (5 val. Lietuvos) laiku policija sureagavo į pagalbos skambutį: „Padėkite man, mane padūrė“.
Trys aukos – du vyrai ir moteris – buvo nugabentos į ligoninę, kur paskelbta apie jų mirtį.
Į penktą dešimtį metų įžengęs įtariamasis įvykio vietoje norėjo nusižudyti, tačiau, anot policijos pranešimo, buvo sustabdytas. Priklausomai nuo įtariamojo būklės, suteikus jam būtiną medicinos pagalbą, pareigūnai planuoja jį sulaikyti.
Pietų Korėja iš tikro yra itin saugi šalis – anot oficialių statistikos šaltinių, 2021-aisiais 100 tūkst. žmonių teko vos 1,3 žmogžudystės. Tai yra daug mažiau, nei pasaulinis šešių žmogžudysčių 100 tūkst. žmonių vidurkis.
Vis dėlto pastaruoju metu šalį sukrėtė keletas atakų panaudojant peilius, pavyzdžiui, gegužę įvykęs trijų policijos pareigūnų užpuolimas.
