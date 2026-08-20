 Serbijoje dėl gaisrų vykdomos evakuacijos, o juos gesinti padeda Rusijos lėktuvas

Serbijoje dėl gaisrų vykdomos evakuacijos, o juos gesinti padeda Rusijos lėktuvas

2026-08-20 22:31
Živilė Aleškaitienė (AFP)

Didžiuliame Serbijos gamtos rezervate jau kelias savaites siaučiantis miško gaisras ketvirtadienį privertė organizuoti evakuacijas, pranešė valstybinė žiniasklaida, o ugniagesiams gesinti liepsnas padėjo rusų gaisrų gesinimo lėktuvas.

<span>Serbijoje dėl gaisrų vykdomos evakuacijos, o juos gesinti padeda Rusijos lėktuvas</span>
Serbijoje dėl gaisrų vykdomos evakuacijos, o juos gesinti padeda Rusijos lėktuvas / Scanpix nuotr.

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Nuo rugpjūčio pradžios gaisras siautėjo didžiuliuose Deliblatska Pescara miško rezervato plotuose, esančiuose už maždaug 60 km į rytus nuo Belgrado.

Ketvirtadienį kai kuriose šalies vietovėse temperatūrai pakilus iki 39 laipsnių Celsijaus, valstybinis transliuotojas RTS pranešė, kad nedidelis kaimelis rezervato pakraštyje buvo evakuotas, kai stiprūs vėjai nubloškė liepsnas link namų.

„Padėtis tebėra sudėtinga“, – sakė vidaus reikalų ministras Ivica Dačičius, tačiau pažymėjo, kad kol kas nėra pranešimų apie padarytą žalą.

Lėktuvas „Iliušin“ iš Maskvos atskrido trečiadienį vakare, Belgradui paprašius pagalbos, nes į Balkanus sugrįžo karščio banga, sukėlusi dešimtis gaisrų visame regione.

AFP žurnalistas ketvirtadienio popietę matė, kaip rusų gaisrų gesinimo lėktuvas, kurio talpa siekia 42 tūkst. litrų, gesino kai kurias gaisro vietas, o vietiniai gyventojai stebėjo šį procesą.

Tačiau I. Dačičius teigė, kad net po daugybės skrydžių gaisras tebėra pavojingas. „Nedaug kas iš tikrųjų suvokia situacijos rimtumą – dėl smėlio dulkių, karščio ir ekstremalių temperatūrų“, – sakė jis.

Didelėje Balkanų dalyje paskelbti perspėjimai apie ekstremalias sąlygas, o pareigūnai perspėja apie karščio bangos, kuri šią vasarą tvyrojo Europoje, sugrįžimą.

Kaimyninės Bosnijos ugniagesiai taip pat kovoja su dideliais gaisrais kalnuotoje šiaurės vakarinėje šalies dalyje, o jų darbą apsunkina minų grėsmė, niekur nedingusi nuo pat  dešimtąjį dešimtmetį vykusio karo laikų.

 
Šiame straipsnyje:
Serbija
miškų gaisrai
Ivica Dačičius
Deliblatska Pescara

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