 Serbijoje per autobuso avariją žuvo du žmonės, 80 sužeista

2025-10-17 20:20
BNS inf.

Šiaurės vakarų Serbijoje nuvažiavus nuo kelio ir apvirtus gamyklos darbininkus vežusiam autobusui, žuvo mažiausiai du žmonės, o 80 buvo sužeisti, pranešė šalies valdžia.

Serbijoje per autobuso avariją žuvo du žmonės, 80 sužeista / AP nuotr.

Nelaimė įvyko kelyje, jungiančiame Sremska Mitrovicos miestą su Jarako kaimu, už maždaug 60 kilometrų į vakarus nuo sostinės Belgrado.

Vidaus reikalų ministerija teigė, kad dar nėra žinoma, kodėl autobusas nuvažiavo nuo kelio. Policijos paskelbtose nuotraukose matyti griovyje ant stogo gulintis autobusas.

Aštuoniasdešimt sužeistųjų buvo nuvežti į ligoninę. Jų būklė nebuvo nurodyta.

Kai kurios vietos žiniasklaidos priemonės pranešė apie trečiąjį žuvusįjį, tačiau naujienų agentūra AFP negalėjo to patvirtinti.

