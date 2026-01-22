Per šaudymą Australijos mieste žuvo trys žmonės, vienas sužeistas

Gelbėjimo tarnybos buvo iškviestos į 1,5 tūkst. gyventojų turintį Kardželigo ežero miestelį po pranešimų apie šūvius, teigiama policijos pranešime.
Trys žmonės – dvi moterys ir vyras – žuvo, o dar vienas vyras buvo nuvežtas į ligoninę sunkios, bet stabilios būklės, pranešė policija.
Šaulys ar šauliai, regis, vis dar laisvėje.
Policija į žmonių telefonus pasiuntė raginimus vengti tos vietovės, o miestelio gyventojus skatino likti namuose.
Šis šaudymas įvyko per Nacionalinę gedulo dieną, kai Australija prisimena 15 žmonių, kurie gruodžio 14 dieną buvo nušauti Sidnėjuje per Chanukos šventę.
Pareigūnai teigia, kad du įtariami Sidnėjaus šauliai buvo įkvėpti grupuotės „Islamo valstybė“. Jie įvykdė didžiausias masines šaudynes Australijoje nuo 1996 metų.
