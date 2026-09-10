Šalį skaldo vaikų nužudymu įtariamos motinos byla: socialiniuose tinkluose – neįtikėtinos teorijos

36 metų Masačusetso valstijos gyventoja Lindsay Clancy kaltinama 5-metės Coros, 3-mečio Dawsono ir 8 mėnesių Callano nužudymu.
Slaugytoja dirbusi L. Clancy, tuo metu buvusi motinystės atostogose, 2023 m. sausio 24 d. pasmaugė savo vaikus.
Jų kūnus rūsyje rado atžalų tėvas Patrickas Clancy. Vyras namo kieme aptiko ir sunkiai sužeistą L. Clancy, kuri, įvykdžiusi žmogžudystes, manoma, bandė nusižudyti. Moteris tebėra paralyžiuota ir naudojasi neįgaliojo vežimėliu.
Penkių savaičių trukmės L. Clancy teismo procesas baigėsi rugsėjo 4 d., skelbė „ABC News“, kai prisiekusieji po daugiau nei savaitę trukusių svarstymų nepriėmė vieningo nuosprendžio.
Kas toliau?
Prokurorų teigimu, L. Clancy planavo savo vaikų nužudymą, be to, ji suprato savo veiksmus bei „šaltai ir tikslingai“ įvykdė žmogžudystes, prieš tai užtikrinusi, kad jos vyro nebūtų namuose, rašo „The Guardian“.
Tačiau L. Clancy gynyba aiškino, kad įtariamoji – nepakaltinama. Kaltinamosios advokatas Kevinas Reddingtonas teigė, kad L. Clancy ištiko pogimdyminė psichozė, dėl ko ji ir įvykdė žmogžudystes.
Teismo metu K. Reddingtonas iškvietė psichiatrą dr. Phillipą Resnicką, kad šis paliudytų, jog L. Clancy sirgo sunkia depresija, turėjo nerimo sutrikimų, kurie gimus vaikams paūmėjo iki tokio lygio, kad ji „jautė, jog negali funkcionuoti“.
„Nusikaltimo metu ponia L. Clancy, tiesą sakant, buvo apimta psichozės būsenos“, – tvirtino Ph. Resnickas.
Dvylikos prisiekusiųjų, iš kurių – devynios moterys ir trys vyrai, diskusija truko daugiau nei 38 valandas. Galiausiai, pasak K. Reddingtono, vienuolika prisiekusiųjų pritarė išteisinamajam nuosprendžiui, tuo tarpu vienas prisiekusysis buvo už kaltinamąjį nuosprendį. Kadangi nebuvo vieningo nuosprendžio, teisėjas paskelbė bylos nagrinėjimo nutraukimą, atverdamas kelią dar vienam teismo procesui.
Po tokios bylos kulminacijos advokatas pareiškė tikįs, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas suteiks malonę L. Clancy.
„Pone prezidente, tikiuosi, kad apsvarstysite šios jaunos moters nuosprendį“, – „ABC“ laidoje „Good Morning America“ sakė K. Reddingtonas.
Tiesa, D. Trumpo suteikiama malonė taikoma JAV federalinėje teisingumo sistemoje, o L. Clancy buvo teisiama Masačusetso valstijos baudžiamojo teisingumo sistemoje.
„TikTok“ tyrėjai
L. Clancy byla prikaustė visos Amerikos dėmesį, o socialiniuose tinkluose įtariamoji sulaukė begalinio... palaikymo.
Kriminalių bylų entuziastai „TikTok“ ir kitose socialinių medijų platformose įsitikinę, kad L. Clancy veiksmai buvo tokie neįprasti, jog ją esą „pakišo“ jos vyras Patrickas, kuris liudijo, kad žmogžudysčių metu buvo vaistinėje.
Kai L. Clancy buvo pirmą kartą pateikti kaltinimai, motinos internete ėmė dalintis savo istorijomis apie sunkumus po gimdymo. Tačiau, anot „USA Today“, liepos 20 d. prasidėjus teismo procesui, vertinimai socialiniuose tinkluose pasikeitė: internautai ėmė kurti sąmokslo teorijas esą siaubingą nusikaltimą įvykdė L. Clancy vyras.
P. Clancy advokatai savo ruožtu antradienį paskelbtame pareiškime sukritikavo teorijų kūrėjus, istorijas internete jie vadino „dezinformacijos kampanija“.
Tuo tarpu pati L. Clancy, kuri yra informuota apie bylos populiarumą socialiniuose tinkluose, irgi atmetė šias sąmokslo teorijas, trečiadienį interviu „NBC News“ sakė jos advokatas K. Reddingtonas.
L. Clancy, anot advokato, po didelio atgarsio sulaukusios bylos tebėra linkusi į savižudybę.
„Ji stipri. Ji turi neįtikėtiną šeimos palaikymą. Tačiau ji linkusi į savižudybę. Turiu omenyje, kad ji yra stebima visą parą. Aš dėl jos nerimauju kiekvieną dieną“, – sakė K. Reddingtonas.
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