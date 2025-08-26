Rusų nelaisvėje buvęs Chersono meras – sunkiai atpažįstamas

Socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje greitai išplito nuotraukos, kuriose matyti, kaip V. Mykolajenka atrodė anksčiau ir koks išsekęs buvo paleistas iš rusų nelaisvės.
„Nelaisvė jo nepalaužė. Jis netapo Rusijos propagandistų marionete“, – rašoma Chersono miesto karinės administracijos pranešime apie buvusio miesto vadovo grįžimą į tėvynę.
Pats V. Mykolajenka džiaugėsi po trejų su puse metų grįžęs į Ukrainą ir vėl išvydęs jos žalumą, žydinčius medžius. Tą dieną, rugpjūčio 24-ąją, jis pavadino antruoju savo gimtadieniu.
„Ačiū už šią dovaną“, – dėkojo jis visiems, kurie siekė, kad jis būtų išlaisvintas kartu su kitais Rusijoje laikytais ukrainiečiais.
V. Mykolajenka Chersono mero pareigas ėjo 2014–2020 m. Jis buvo mieste vykusio Euromaidano dalyvis.
Anot Ukrainos žiniasklaidos, nuo pat Rusijos įsiveržimo į Ukrainą 2024 m. vasario 24-ąją pradžios V. Mykolajenka prisijungė prie teritorinės gynybos pajėgų.
Kaip rašo naujienų portalas UNIAN, buvusį Chersono merą okupantai pagrobė 2022 m. balandžio 18 d. Prieš tai jis atmetė kolaboranto Kyrylo Stremousovo (kurį vėliau ukrainiečiai likvidavo) pasiūlymą bendradarbiauti su okupantų valdžia.
Iš pradžių V. Mykolajenka buvo laikomas Chersone – apie tai liudijo okupantų paskelbti vaizdo įrašai. Iki 2022 m. lapkričio pabaigos apie jo likimą nebuvo žinoma, kol tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto atstovai nepatvirtino, kad jis yra Rusijos nelaisvėje.
Buvo pasirodžiusi informacija, kad dar 2022 m. buvęs Chersono meras galėjo būti paleistas į laisvę, bet V. Mykolajenka atsisakė būti apkeičiamas sunkiai sergančio belaisvio naudai. Po to rusai jo ilgai nebeįtraukė į apsikeitimo belaisviais sąrašus.
Šių metų rugpjūčio 24-ąją Rusija su Ukraina vėl apsikeitė belaisviais. Kiekviena pusė perdavė po 146 žmones. Apsikeitimui šiais belaisviais tarpininkavo Jungtiniai Arabų Emyratai.
Per šį apsikeitimą belaisviais į tėvynę grįžo ne tik V. Mykolajenka, bet ir Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, nacionalinės gvardijos, Valstybės pasienio tarnybos, teritorinės gynybos pajėgų kariai, taip pat – civiliai. Tarp jų – žurnalistai Dmytro Chyliukas ir Markas Kaliušas.
