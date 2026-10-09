Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo du žmonės, penki sužeisti

Ukraina šiuo metu stengiasi atremti intensyvėjančius Rusijos bombardavimus, per pastarąsias tris dienas nusinešusius daugiau nei 50 žmonių gyvybių.
Penktadienio rytą per Rusijos smūgius Ukrainos Zaporižios srityje žuvo vienas vyras ir penki žmonės buvo sužeisti, pranešė srities karinės administracijos vadovas Mychaila Semikinas. Pasak jo, atakos buvo nukreiptos į gyvenamuosius rajonus, o tarp sužeistųjų yra vaikas.
Vakarų Ukrainos Ivano Frankivsko srityje žuvo dar vienas vyras, pranešė srities karinės administracijos vadovė Svitlana Onyščuk.
Rusija penktadienį taip pat atakavo sandėlius Kyjivo srities Bučos rajone ir sužeidė tris žmones, platformoje „Telegram“ pranešė Ukrainos vidaus reikalų ministerija. Ji nurodė, kad gelbėtojai ieško moters, kuri vis dar gali būti po griuvėsiais.
Praėjus daugiau nei puspenktų metų nuo Maskvos plataus masto invazijos pradžios, Rusija ir Ukraina yra įsitraukusios į tolimojo nuotolio oro karą, o jų kariuomenės faktiškai įstrigusios statiškoje fronto linijoje.
Tuo tarpu per Ukrainos ataką Rusijos rytinėje Belgorodo srityje penktadienį žuvo du žmonės, pranešė vietos nepaprastųjų situacijų operatyvinis štabas. Srities gubernatorius Aleksandras Šuvajevas teigė, kad per Ukrainos smūgius buvo sužeista 12 žmonių.
Volodymyras Zelenskis prašo NATO paramos
Rusijos atakos, per kurias naudojamos balistinės raketos ir reaktyviniai dronai, per pastarąsias tris dienas visoje Ukrainoje nusinešė dešimčių civilių gyvybes. Ketvirtadienį Rytų Ukrainoje šalia viešojo transporto autobusų sprogus Rusijos bombai žuvo 30 žmonių.
Dieną prieš tai per Rusijos raketos smūgį šiauriniame Ukrainos Prylukų mieste žuvo 22 žmonės, įskaitant penkis vaikus.
Ukrainos prezidentas V. Zelenskis įspėjo, kad artėjant šaltajam sezonui Maskva greičiausiai suintensyvins kasdienes atakas, darydama spaudimą žiemai besiruošiančiai Ukrainai ir smūgiuodama infrastruktūrai.
Tarp pastarųjų Rusijos taikinių buvo energetikos sistemos, svarbiausios pramonės šakos, geležinkeliai, pašto skyriai, prekybos centrai, telekomunikacijų tinklai, degalinės ir grūdų eksporto infrastruktūra.
V. Zelenskis ketvirtadienį kreipėsi į NATO šalis, prašydamas papildomos paramos gynybai.
„Svarbu, kad žodinė parama įgautų konkrečią formą naujuose paketuose Ukrainos gynybai“, – skelbė jis internete.
„Antibalistinių pajėgumų tiekimas, šaudmenys mūsų koviniams lėktuvams ir investicijos į perėmėjus – visa tai kasdien tiesiogiai padeda gelbėti gyvybes“, – teigė jis.
Neturėdama šaudmenų JAV gamybos oro gynybos sistemoms „Patriot“, Ukraina negali sustabdyti Rusijos balistinių ginklų. Ji skuba kurti naujos kartos ginkluotę, kuri būtų pakankamai greita, kad pavytų dideliame aukštyje skrendančius Maskvos reaktyvinius dronus.
Ukrainos taikiklyje – Rusijos duomenų centrai
Tuo tarpu Ukrainos drono smūgis apgadino Rusijos technologijų milžinės „Yandex“ duomenų centrą, patvirtino bendrovė. Ji nurodė, kad keli moduliai centre Rusijos Kalugos srityje buvo „visiškai išvesti iš rikiuotės“.
Tai jau antras kartas per dvi dienas, kai bendrovė tapo taikiniu: ketvirtadienį dėl drono atakos nustojo veikti duomenų centras Rusijos vakariniame Riazanės regione.
Kalugos srities gubernatorius Vladislavas Šapša penktadienį pranešė, kad per dronų atakas regione buvo sužeisti devyni žmonės.
Tuo metu Tverės srities gubernatorius Vitalijus Koroliovas teigė, kad Ukrainos dronas sukėlė gaisrą Redkino gamykloje. Apie nukentėjusiuosius nepranešama.
Rusijos gynybos ministerija paskelbė, kad jos oro gynyba nuo ketvirtadienio vėlaus vakaro iki penktadienio ryto numušė 505 Ukrainos dronus.