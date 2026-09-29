Rusijos sklendžiančių bombų smūgiai Sumų centre pražudė du žmones, tarp sužeistųjų – vaikai

Apie tai socialiniame tinkle X paskelbė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Šiuo metu visos gelbėjimo tarnybos dirba Rusijos smūgio iš oro vietoje Sumuose. Keturios valdomos aviacinės bombos smogė miesto centrui, pataikyta į mokyklos pastatą, kuriame vyko pamokos. Dėkoju mokytojams ir mokyklos administracijai – vaikai ir mokytojai buvo slėptuvėje, laiku evakuota iš viso 100 žmonių. Žala padaryta privačių namų rajone. Šiuo metu, deja, pranešta apie du žuvusiuosius. Reiškiu užuojautą jų šeimoms ir artimiesiems. Šeši žmonės buvo sužeisti, tarp jų – trys vaikai“, – sakė V. Zelenskis.
Jis paragino Ameriką, Europą ir visus partnerius nepamiršti, kad be realaus spaudimo Rusija nesustabdys šio beprotiško elgesio.
„Tikimės veiksmų reaguojant į šiuos smūgius ir kad jie neapsiribos vien žodžiais“, – sakė prezidentas.
Anksčiau Sumų srities karinės administracijos vadovas Olehas Hryhorovas pranešė, kad Rusija puolė Sumų miestą keturiomis KAB bombomis. Vietose netoli mokyklos buvo žuvusiųjų, tarp sužeistųjų buvo vaikų.
„Rusai keturiomis KAB bombomis smogė civilinei infrastruktūrai mieste. Žuvo du žmonės. Jie buvo savo namuose gyvenamajame rajone. Priešas taip pat smogė mokyklai. Per puolimą vaikai buvo slėptuvėje“, – sakė O. Hryhorovas.
Pasak jo, po puolimo medicinos pagalbos prireikė šešiems žmonėms, įskaitant tris vaikus. Visiems teikiama būtina medicinos pagalba.
Srities administracijos vadovas pridūrė, kad puolimo padariniai vis dar vertinami.
Taip pat pranešta, kad gelbėjimo darbai baigti Rusijos smūgio į devynaukštį gyvenamąjį namą vietoje Charkivo Saltivkos rajone. Ten buvo sužeisti 48 žmonės, tarp jų – 12 vaikų.