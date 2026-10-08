Rusijos dronų ir raketų smūgių Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki 28

Apie tai rašo „The Kyiv Independent“ ir „TVP World“.
Didžiausių nuostolių patirta Ukrainos šiaurinėje Černihivo srityje esančiuose Prylukuose, kur Rusijos raketa sugriovė penkiaaukštį gyvenamąjį namą.
Ukrainos nepaprastųjų situacijų tarnyba platformoje „Telegram“ nurodė, kad Prylukuose žuvusiųjų skaičius ketvirtadienio rytą išaugo iki 22, o sostinėje Kyjive po Rusijos aviacijos smūgio daugiabučiui buvo rasti dar du kūnai, todėl aukų skaičius ten padidėjo iki keturių.
Trečiadienio vakarą Kyjivo prokurorai nurodė, kad priemiestyje nukritus drono nuolaužoms žuvo du žmonės.
V. Zelenskis teigė, kad visoje šalyje buvo sužeista 100 žmonių.
Prezidentas pažymėjo, kad šie išpuoliai sutapo su Rusijos prezidento Vladimiro Putino gimtadieniu.
„Štai tokią gimtadienio dovaną Putinas pasidovanojo sau: vaikų žudymą, žmonių žudymą“, – sakė V. Zelenskis savo vakariniame vaizdo kreipimesi.
Ankstesniuose komentaruose internete V. Zelenskis nurodė, kad per masinę ataką civiliai taip pat žuvo sostinėje Kyjive bei centriniuose Oleksandrijos ir Kremenčuko miestuose.
Iš viso naktį Rusija į Ukrainą paleido 70 raketų, kurių daugelis buvo balistinės, ir dešimtis „Shahed“ dronų, sakė jis.
„Rusai norėjo smogti skaudžiai ir demonstratyviai. Tai buvo vienas niekšiškiausių smūgių“, – teigė prezidentas.