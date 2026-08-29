 Rusijos dronas smogė sandėliui Kyjivo priemiestyje, evakuoti šimtai žmonių

Rusijos dronas smogė sandėliui Kyjivo priemiestyje, evakuoti šimtai žmonių

2026-08-29 08:54
BNS inf.

Rusijos drono smūgis Kyjivo pakraštyje esančiame sandėlyje sukėlė galingą gaisrą ir sprogimų seriją, o dėl incidento iš regiono evakuoti šimtai žmonių, pranešė pareigūnai šeštadienio rytą.

<span>Rusijos dronas smogė sandėliui Kyjivo priemiestyje, evakuoti šimtai žmonių</span>
Rusijos dronas smogė sandėliui Kyjivo priemiestyje, evakuoti šimtai žmonių / Scanpix nuotr.

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Rusija ir Ukraina jau kelis mėnesius intensyvina tolimojo nuotolio smūgius. Vis dažniau taikomasi į civilinę infrastruktūrą, įskaitant logistikos sandėlius, naftos bei uostų objektus.

Šios atakos lemia vis didėjantį civilių aukų skaičių.

Po Mylos kaime, Bučos rajone, įvykusio išpuolio prokuratūra pradėjo tyrimą dėl aplaidumo užtikrinant sandėliavimo sąlygas.

Gaisrą lydėjo sprogimai, pranešė regiono karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka socialiniame tinkle „Telegram“.

„Iš įvykio vietos jau evakuota daugiau nei 200 žmonių, tarp jų – vaikų“, – sakė jis, pridurdamas, kad mažiausiai šeši asmenys buvo sužeisti.

Prokuratūra patikslino, kad tyrimas bus sutelktas į sprogstamųjų objektų bei medžiagų laikymo įmonės teritorijoje teisėtumą. Taip pat aiškinamasi, ar neįvardyta įmonė turėjo visus būtinus leidimus bei patvirtinimus.

Ministras pirmininkas Serhijus Koreckis išreiškė apgailestavimą, kad nebuvo pasimokyta po ankstesnio mirtino išpuolio liepos mėnesį Vyšneve, netoli Kyjivo, kai buvo smogta šaudmenų sandėliui.

Tada atliktas tyrimas atskleidė rimtų valstybės valdomos įmonės klaidų, mat ši nesilaikė standartų, nepaisant šalia buvusių gyvenamųjų pastatų.

„Penktaisiais plataus masto invazijos metais kartoti tas pačias klaidas yra nusikalstamas aplaidumas“, – rašė jis „Telegram“ platformoje.

„Visi atsakingi asmenys, be išimties, privalo sulaukti griežtų bausmių, kad tokios situacijos niekada nepasikartotų“, – teigė ukrainietis.

Šiame straipsnyje:
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