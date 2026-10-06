 Rusijos dronas Kramatorske pataikė į policijos automobilį – žuvo pareigūnas

Rusijos dronas Kramatorske pataikė į policijos automobilį – žuvo pareigūnas

2026-10-06 19:34
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Rusijos dronui Kramatorske Rytų Ukrainoje pataikius į policijos automobilį žuvo policijos pareigūnas. Dar trys policininkai buvo sužeisti, tinkle „Facebook“ pranešė regiono policijos vadovas Oleksandras Bilošyckis.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Rusijos dronas Kramatorske pataikė į policijos automobilį – žuvo pareigūnas</span>
Rusijos dronas Kramatorske pataikė į policijos automobilį – žuvo pareigūnas / Asociatyvi magnific nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Sunku rasti žodžių, kai netenki vieno iš savų“, – rašė jis.

Kramatorskas yra Rytų Ukrainoje. Miestas priklauso vadinamajai Ukrainos įtvirtinimų juostai, kuri jau kelis mėnesius atlaiko intensyvias Rusijos pajėgų atakas.

Tuo tarpu per Rusijos ataką kelyje netoli Odesos Pietų Ukrainoje buvo sužeisti mažiausiai penki žmonės. 

Apgadintos kelios transporto priemonės, daugiausia vilkikai su puspriekabėmis, tinkle „Telegram“ pranešė Odesos srities karinės administracijos vadovas Olehas Kiperis.

Du sužeistieji nuvežti į ligoninę. 

Vieno jų būklė esą yra „labai kritiška“.

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
Pareigūnas
dronas
policija
automobilis
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų