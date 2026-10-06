Rusijos dronas Kramatorske pataikė į policijos automobilį – žuvo pareigūnas

„Sunku rasti žodžių, kai netenki vieno iš savų“, – rašė jis.
Kramatorskas yra Rytų Ukrainoje. Miestas priklauso vadinamajai Ukrainos įtvirtinimų juostai, kuri jau kelis mėnesius atlaiko intensyvias Rusijos pajėgų atakas.
Tuo tarpu per Rusijos ataką kelyje netoli Odesos Pietų Ukrainoje buvo sužeisti mažiausiai penki žmonės.
Apgadintos kelios transporto priemonės, daugiausia vilkikai su puspriekabėmis, tinkle „Telegram“ pranešė Odesos srities karinės administracijos vadovas Olehas Kiperis.
Du sužeistieji nuvežti į ligoninę.
Vieno jų būklė esą yra „labai kritiška“.