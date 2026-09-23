Per Rusijos atakas Ukrainoje sužeisti septyni žmonės

Rusijos gynybos ministerija trečiadienį paskelbė, kad naktį jos pajėgos dronais sudavė „grupinius smūgius“ Ukrainos „karinio pramoninio ir energetikos sektorių objektams, logistikos centrams bei jūrų laivams“.
Rusų ministerijos teigimu, Kyjive ir jo apylinkėse nukentėjo dronams laikyti ir gaminti naudotas sandėliavimo ir pramonės objektas.
Kyjivo miesto karinė administracija teigė, kad mieste buvo sužeisti trys žmonės. Jos pranešime sakoma, kad sostinės Holosijivo rajone apgadintas ir užsidegė sandėlis, taip pat nukentėjo degalinė ir biurų pastatas.
Solomiankos rajone drono nuolaužos nukrito atvirose teritorijose tarp gyvenamųjų pastatų ir dar vienoje vietoje. Darnycios rajone nuolaužos nukrito atviroje negyvenamosios zonos teritorijoje, apgadinta degalinė, nurodė administracija.
Žytomyro srityje, į vakarus nuo Kyjivo, per Rusijos išpuolį prieš verslo įmonę buvo sužeisti du žmonės, socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba.
Zaporižioje, Ukrainos pietryčiuose, per smūgį prekybos centrui sužeisti du 37 ir 39 metų vyrai, kilo didelis gaisras. Nepaprastųjų situacijų tarnybų teigimu, prieš jį suvaldant ugnis išplito maždaug 6 tūkst. kv. m plote.
Gelbėtojų brigados dirbo sudėtingomis sąlygomis, nes dėl tolesnių atakų grėsmės jos buvo priverstos periodiškai stabdyti operacijas ir slėptis, priduriama pranešime.
Pietinėje Odesos srityje Rusija taip pat atakavo sandėlių pastatus ir sukėlė didelį gaisrą. Ugniagesiai susidūrė su sunkumais – gaisro gesinimą apsunkino nuolatiniai oro pavojaus signalai, pastato konstrukcija ir didelis viduje esančių prekių kiekis, teigė tarnyba.
Maskva pareiškė, kad Odesoje nukentėjo trys logistikos centrai, naudoti karinės ir dvejopos paskirties prekėms laikyti. Kitas sandėlis, kuriame buvo laikomi dronų komponentai, nukentėjo kitur Odesos srityje, skelbia Rusijos gynybos ministerija.
Jos teigimu, Juodojoje jūroje taip pat buvo pataikyta į krovininį laivą.