Rusijoje sudužo naikintuvas MiG-31

MiG-31 naikintuvus – dviviečius viršgarsinius orlaivius, galinčius nešti hipergarsines raketas „Kinžal“ – Rusija plačiai naudoja smūgiams į taikinius Ukrainos teritorijos gilumoje. Avarija įvyko prieš tai, kai Rusija penktadienį, spalio 10 d., prieš Ukrainą inicijavo didelio masto naktinę bepiločių orlaivių ir raketų ataką.
„Lėktuvo įgula katapultavosi, pavojaus pilotų gyvybei nėra“, – tvirtino Rusijos gynybos ministerija ir kartu nurodė, kad naikintuvas atliko įprastą mokomąjį skrydį, o jame ginklų esą nebuvo.
Ministerija nelaimės priežasties nenurodė. Pranešama, kad lėktuvas sudužo negyvenamoje vietovėje, kilo gaisras.
Naujausi komentarai