Apie tai pranešė Ukrainos gynybos ministerijos gynybos žvalgyba.
Incidentas įvyko spalio 25 d.
V. Mazžerinas tarnavo Rusijos nacionalinės gvardijos specialiajame OMON‘o padalinyje „Obereg“ Kemerovo regione.
„Obereg“ yra viena iš Rusijos grupuočių, dalyvavusių 2022 m. vasario–kovo mėnesiais Kyjivo regione vykdant karo nusikaltimus ir genocidą prieš Ukrainos gyventojus.
Žvalgybos tarnyba primena, kad, remdamasi surinktais įrodymais ir liudytojų parodymais apie įvykius, Generalinė prokuratūra prieš minėtojo dalinio karo personalą pradėjo baudžiamąjį procesą – visų pirma dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimų.
2022 m. balandžio mėnesį Ukrainos karinė žvalgyba nustatė karo nusikaltėlių iš dalinio „Obereg“ tapatybę ir parengė priemones, skirtas juos patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
Kaip pranešė „Ukrinform“, Zaporižios srities Vasilivkos rajone buvo likviduotas Rusijos kariuomenės vadas ir generolo leitenanto, dalyvavusio vykdant karo nusikaltimus prieš ukrainiečius Chersone, sūnus Vasilijus Marzojevas.
