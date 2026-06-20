 Rusijoje jaunas užpuolikas prekybos centre nudūrė moterį, sužeidė dar penkis žmones

Rusijoje jaunas užpuolikas prekybos centre nudūrė moterį, sužeidė dar penkis žmones

2026-06-20 22:11
BNS inf.

Rusijos pietiniame Krasnodaro mieste peiliu ginkluotas užpuolikas viename prekybos centre šeštadienį nudūrė moterį ir sužalojo dar penkis žmones, pranešė vietos pareigūnai.

<span>Rusijoje jaunas užpuolikas prekybos centre nudūrė moterį, sužeidė dar penkis žmones</span>
Rusijoje jaunas užpuolikas prekybos centre nudūrė moterį, sužeidė dar penkis žmones / zumapress.com nuotr.

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„Jaunas vyras, ginkluotas, kaip atrodo, peiliu, užpuolė žmones viename Krasnodaro prekybos centre. Per incidentą žuvo viena moteris“, – pareiškė Rusijos tyrimo komitetas, atsakingas už sunkių nusikaltimų tyrimą.

19-metis nusikaltėlis buvo sulaikytas ir jam bus atlikti psichiatriniai tyrimai, nurodė komitetas ir pridūrė, kad pradėtas tyrimas dėl žmogžudystės.

„Pagal preliminarius pranešimus, sužeisti penki žmonės. Šiuo metu jiems teikiama medicininė pagalba regioninėse ir miesto ligoninėse“, – sakė Krasnodaro srities gubernatorius Veniaminas Kondratjevas.

Išpuolio motyvai tebėra nežinomi.

Viename vaizdo įraše, kurį paskelbė Rusijos žiniasklaidos priemonė „Ostorožno novosti“, matyti, kaip įtariamasis per trumpą apklausą netrukus po sulaikymo sako, kad jam „atsibodo gyvenimas“.

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užpuolikas
Rusija
peilis

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