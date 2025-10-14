Rusija smogė JT pagalbos vilkstinei Pietų Ukrainoje

Jie pridūrė, kad aukų nebuvo.
Regiono karinės administracijos vadovas sakė, kad Rusijos dronas ir artilerija atakavo netoli pasienio miesto Bilozerkos.
„Okupantai tyčia dronais ir artilerija taikėsi į JT (humanitarinės pagalbos agentūros) OCHA sunkvežimius. Į keturis baltus automobilius su žymomis – ne į karinę įrangą, o į automobilius, vežančius pagalbą žmonėms. Viena transporto priemonė sudegė, kita buvo smarkiai apgadinta“, – socialiniuose tinkluose parašė šio pietinio Ukrainos regiono karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas.
Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha šį smūgį pavadino „dar vienu žiauriu tarptautinės teisės pažeidimu, įrodančiu, kad Rusija visiškai nepaiso civilių gyvybių ir savo tarptautinių įsipareigojimų“.
Nei JT, nei Maskva kol kas nepateikė komentarų dėl šio incidento.
O. Prokudinas paskelbė nuotrauką, kurioje matyti degantis baltas Pasaulio maisto programos emblema pažymėtas sunkvežimis, aplink kurį kyla juodų dūmų kamuoliai.
Ukrainos valdžios institucijos ir pagalbos grupės per ketvirtus metus trunkančią Rusijos invaziją teigė, kad jų darbuotojai ir patalpos ne kartą buvo apšaudomos Maskvos pajėgų.