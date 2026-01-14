„Rheinmetall“ pristato į Ukrainą oro gynybos sistemas „Skyranger“

„Rheinmetall“ pristato „Skyranger“ ant „Leopard 1“ platformų per sutartyje numatytą laiką“, – patikino A. Pappergeris, bet pridūrė dėl saugumo priežasčių papildomos informacijos neatskleisiantis.
Bendrovės vadovas teigė, kad dalis Vokietijos gamintojos strategijos yra sukurti vietos gynybos ekosistemą ir kurti pridėtinę vertę šalyse, kuriose veikia „Rheinmetall“.
Jis taip pat pabrėžė, kad „Skyranger“ yra Ukrainos oro gynybos sistemos dalis, vis labiau paplitusi ir Europoje.
Bendrovės stacionarūs ir mobilūs oro gynybos sprendimai „Skynex“ ir „Skyranger“, irgi tiekiami Vokietijos grupės, sėkmingai naudojami Ukrainoje.
A. Pappergeris pabrėžė, kad „Rheinmetall“ nuo 2023 m. remia Ukrainos gynybos pastangas, tiekdama moderniausias oro žvalgybos sistemas.
Be to, bendrovė pristato didelį kiekį 35 mm šaudmenų priešlėktuviniams tankams „Gepard“, naudojamiems kovai su dronais. „Rheinmetall“ portfelyje yra įvairių tipų sklandančios amunicijos, priminė A. Pappergeris.
Pirmoji savaeigė oro gynybos sistema „Skyranger 35“, sumontuota ant pagrindinio kovinio tanko „Leopard 1“ važiuoklės, turėjo būti pristatyta į Ukrainą praėjusių metų pabaigoje.