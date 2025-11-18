Rusija pasienyje su Ukraina bombarduoja savo pačios kaimus

Pirmadienį HUR paskelbė garso įrašą iš perimto rusės moters pokalbio telefonu Rusijos Belgorodo srityje. Anot jos, rusų infrastruktūros objektuose dėl besitęsiančių kovų kilo gaisrai. Moteris taip pat pasakojo, kokią žalą Rusijos karo lėktuvai sukėlė šiame regione.
„Per 11 dienų Rusijos bombonešiai numetė 8 bombas Belgorodo srities teritorijoje. Tu įsivaizduoji?“, – sakė moteris, kurią cituoja „TVP World“.
Anksčiau Belgorodo srities valdžia pripažino, kad šiame regione per klaidą buvo numestos bombos, įskaitant didelį incidentą 2023 m. balandį, kai Rusijos karo lėktuvas numetė galingą bombą virš Belgorodo miesto.
HUR taip pat paskelbė, kad Rusijos pajėgos prieš Ukrainą ir toliau naudoja sklendžiančias bombas. Jose yra kurso koregavimo moduliai, bet dėl riboto techninio patikimumo dalis bombų nukrypsta nuo kurso ir nukrenta Rusijos teritorijoje.
Rugsėjo mėnesį buvo pranešta, kad nuo 2025 m. pradžios Rusijos kariuomenė per klaidą numetė daugiau nei 100 valdomų bombų savo teritorijoje ir laikinai okupuotose Ukrainos vietovėse, rašo „rbc.ua“.
Rugpjūčio 27 d. trys bombos FAB-500 nukrito okupuotoje Makijivkoje. Rugpjūčio pabaigoje ir rugsėjo pradžioje nesprogusios bombos buvo rastos Belgorodo srityje, Polevoe ir Aleksandrovkos kaimuose.