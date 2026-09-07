 Rusija pagrasino smūgiais Norvegijai

Rusija pagrasino smūgiais Norvegijai

2026-09-07 17:00
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Rusija pasilieka teisę planuoti savo ginklų „kovinį panaudojimą“ prieš Norvegiją, atsižvelgdama į tai, kad į šią šalį pristatomi JAV raketų kompleksai, galintys paleisti tolimojo nuotolio sparnuotąsias raketas „Tomahawk“, kurios pajėgios pasiekti Maskvą, pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova.

<span>Rusija pagrasino smūgiais Norvegijai</span>
Rusija pagrasino smūgiais Norvegijai / Scanpix nuotr.

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Pasak „The Moscow Times“, taip Rusijos valdžia reagavo į Norvegijoje vykusias bendras NATO pratybas „Operation Atlantic City“ („Atlantik-Sitis 26“), kuriose dalyvavo JAV ir Jungtinė Karalystė. Pratybų, vykusių nuo rugpjūčio 26 iki rugsėjo 4 d., metu JAV karinės jūrų pajėgos, be kita ko, į Trondheimo regioną Norvegijoje perkėlė keturių lizdų mobilųjį raketų paleidimo modulį, užmaskuotą kaip jūrinį konteinerį.

M. Zacharova pareiškė, kad JAV ginkluotė gali būti panaudota NATO agresijai prieš Rusiją „strateginio pobūdžio uždaviniams spręsti“, ir perspėjo, kad JAV kompleksų dislokacijos vietos ir jų valdymo centrai, taip pat juos aptarnaujanti infrastruktūra atsiduria Rusijos strateginio atgrasymo pajėgų dėmesio centre, kitaip tariant, tampa prioritetiniais taikiniais ginkluoto konflikto atveju.

Pasak jos, Maskva atsižvelgs į tai, kad tokių sistemų dislokavimas Norvegijoje „padengia“ įspūdingą Rusijos europinės dalies teritoriją, įskaitant Maskvą“, taip pat ir „Tomahawk“ raketomis. Be to, Rusijos valdžios nuomone, Vakarai tokiu būdu bando perimti laivybos kontrolę regione.

Specializuotų šaltinių teigimu, šie NATO manevrai Šiaurės Europoje vyksta pagal aljanso gynybos iniciatyvą Arkties regione „Arctic Sentry“. Viena iš pagrindinių užduočių buvo „Tomahawk“ ir „SM-6“ raketų konteinerinių paleidimo įrenginių permetimas, siekiant patikrinti tolimojo oro transportavimo tarp regionų galimybes.

Šiame straipsnyje:
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norvegija
grasinimai
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