Rusija opozicionieriui Chodorkovskiui už akių skyrė 10 metų įkalinimo bausmę

Prokurorai buvusį naftos magnatą kaltino socialinėje žiniasklaidoje skleidžiant „melagingą informaciją“ apie Rusijos kariuomenės veiksmus Ukrainoje.
Iš Rusijos išvytas leidinys „Mediazona“ paskelbė, kad M. Chodorkovskis nemalonės susilaukė už žinutę socialiniame tinkle „X“ apie Ukrainoje žuvusių Rusijos karių skaičių ir už platformoje „YouTube“ patalpintą vaizdo įrašą apie žuvusius žmones, kai rusai susprogdino vaikų ligoninę Kyjive.
Teismo paskirtas advokatas prašė M. Chodorkovskį išteisinti, teigdamas, kad jo klientas pasidalino „netikslia informacija“ nes jį suklaidino užsienio žiniasklaida.
Tačiau Maskvos Meščansko rajono teismas pirmadienį priėmė apkaltinamąjį nuosprendį ir M. Chodorkovskiui nedalyvaujant teismo procese skyrė jam 10 metų įkalinimo bausmę vidutinio griežtumo kalėjime už tai, kad jis neva platino melagingus duomenis apie Rusijos kariuomenę.
Jam taip pat 5 metams uždrausta administruoti interneto svetaines ir platformas.
Prokurorai reikalavo 14 metų įkalinimo bausmės.
Kaltinimai dėl neva melagingos informacijos apie karą skleidimo M. Chodorkovskiui buvo pateikti 2023 m. rugsėjį. Jo arešto orderis buvo išduotas 2024 m. sausį, o byla atsidūrė teisme 2026 m. sausį.
Jam Rusijoje taip pat pateikti ir kiti kaltinimai.
M. Chodorkovskis vadovauja „Rusijos antikariniam komitetui“ – organizacijai, kuri buvo įkurta užsienyje po to, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą. Maskva šią organizaciją kaltina siekiu nuversti Rusijos valdžią ir jos narius 2025 m. apkaltino terorizmu.
M. Chodorkovskis yra buvęs naftos bendrovės „Yukos“ savininkas. Jis gyvena užsienyje nuo 2013 m., kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas atleido jį nuo bausmės po kelių metų praleistų kalėjime dėl kaltinimų sukčiavimu, mokesčių vengimu, turto pasisavinimu ir pinigų plovimu.
(be temos)
(be temos)