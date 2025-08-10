Rusija masiškai perdislokuoja įrangą ir karius į Zaporižios sektorių

Apie besikeičiančią situaciją „Telegrame“ pranešė Okupacijos tyrimų centro vadovas ir buvęs Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka, kartu paskelbdamas atitinkamų nuotraukų ir vaizdo įrašų.
„Vakar visą vakarą ir naktį rusai masiškai perdislokavo tankus, sunkvežimius su koviniais daliniais, taip pat šarvuotąją techniką į Zaporižios sektorių. Mažiausiai 15 tralų su tankais ir 10 su kitų tipų šarvuota technika, per 30 sunkvežimių su koviniais daliniais. Plius degalų cisternos. Tai didžiausias pastiprinimas Zaporižios regione liepos-rugpjūčio mėnesiais“, – pabrėžė P. Andriuščenka.
Be to, pasak jo, gauta pranešimų apie karinės technikos judėjimą iš Berdiansko sektoriaus į Donecko srities šiaurę – tankai, šarvuočiai ir artilerija juda organizuotais konvojais, kuriuos saugo karo komendantai (policija). Judėjimas vyksta vėlai vakare.
„Iš viso traluose – iki 15 vienetų“, – sakė P. Andriuščenka.
Tai didžiausias pastiprinimas Zaporižios regione liepos-rugpjūčio mėnesiais.
Be to, jis pažymėjo, kad tarp trečiadienio ir penktadienio organizuotai ir dideliu mastu Krymo autonominėje respublikoje dislokuoti daliniai buvo perkeliami į Donecko srities šiaurę.
„Iš viso nuo brigados iki pulko, remiantis išoriniais stebėjimais“, – sakė jis.
Todėl P. Andriuščenka daro išvadą, kad rusai smarkiai stiprina Pokrovsko sektorių ir – netikėtai – Zaporižios sektorių. „Palyginti su ankstesnėmis santykinai ramiomis savaitėmis, Rusijos kariuomenė pradėjo aktyviai judinti savo rezervus“, – padarė išvadą jis.
Kaip pranešama, netoli laikinai okupuoto Berdiansko, Moriako kurorte buvo smogta rusų okupacinei bazei.