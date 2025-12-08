 Kyjivas: rusai kasdien apšaudo tris Ukrainos pasienio sritis, tačiau jiems prasiveržti nepavyksta

Kyjivas: rusai kasdien apšaudo tris Ukrainos pasienio sritis, tačiau jiems prasiveržti nepavyksta

2025-12-08 23:52
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Rusijos pajėgos kasdien apšaudo tris Ukrainos pasienio sritis ir mėgina įsiveržti mažomis pėstininkų grupelėmis, tačiau pralaužti Ukrainos gynybos linijų joms nepavyksta, per Ukrainos televiziją pareiškė pasienio apsaugos tarnybos atstovas Andrijus Demčenka.

Kyjivas: rusai kasdien apšaudo tris Ukrainos pasienio sritis, tačiau jiems prasiveržti nepavyksta
Kyjivas: rusai kasdien apšaudo tris Ukrainos pasienio sritis, tačiau jiems prasiveržti nepavyksta / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Situacija palei sieną su Rusija nepasikeitė. Priešas kasdien apšaudo Sumų, Černihivo ir Charkivo pasienio sritis“, – sakė A. Demčenka. Charkivo srityje Rusija esą suintensyvino mažų pėstininkų grupių naudojimą.

„Tokią pat taktiką rusai naudoja Sumų srityje – ypač nedidelėje Chotino ir Junakivkos bendruomenių atkarpoje“, – kalbėjo atstovas. Tačiau rusų daliniams vis tiek nepavyksta šiuose regionuose pralaužti Ukrainos gynybinių linijų.

Rusai atakuoja ne tik Ukrainos dalinių pozicijas, bet ir vietoves, o tai tik patvirtina Rusijos, kaip šalies agresorės, statusą, pridūrė A. Demčenka.

 

 

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
Rusijos pajėgos
apšaudo pasienio sritis
Andrijus Demčenka

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų