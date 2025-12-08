Kyjivas: rusai kasdien apšaudo tris Ukrainos pasienio sritis, tačiau jiems prasiveržti nepavyksta

„Situacija palei sieną su Rusija nepasikeitė. Priešas kasdien apšaudo Sumų, Černihivo ir Charkivo pasienio sritis“, – sakė A. Demčenka. Charkivo srityje Rusija esą suintensyvino mažų pėstininkų grupių naudojimą.
„Tokią pat taktiką rusai naudoja Sumų srityje – ypač nedidelėje Chotino ir Junakivkos bendruomenių atkarpoje“, – kalbėjo atstovas. Tačiau rusų daliniams vis tiek nepavyksta šiuose regionuose pralaužti Ukrainos gynybinių linijų.
Rusai atakuoja ne tik Ukrainos dalinių pozicijas, bet ir vietoves, o tai tik patvirtina Rusijos, kaip šalies agresorės, statusą, pridūrė A. Demčenka.