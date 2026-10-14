 Rusija kaltina Ukrainą atakavus naftos perdirbimo gamyklas, Kyjivas tai neigia

Rusija kaltina Ukrainą atakavus naftos perdirbimo gamyklas, Kyjivas tai neigia

2026-10-14 20:49
Živilė Aleškaitienė (AFP)

Rusija trečiadienį pareiškė, kad Ukrainos dronai atakavo dvi naftos perdirbimo gamyklas ir taip pažeidė JAV prezidento Donaldo Trumpo paskelbtas „energetines paliaubas“, tačiau Kyjivas šiuos kaltinimus pavadino „melagingais“.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
Aleksandras Novakas
Aleksandras Novakas / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Šiandien Kyjivo režimas atakavo dvi naftos perdirbimo gamyklas Saratovo ir Riazanės srityse“, – Rusijos naujienų agentūros citavo vicepremjerą energetikos klausimais Aleksandrą Novaką.

Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas Dmytro Lytvynas pareiškė, kad tai „melas“ ir kad buvo smogta kitiems objektams, „bet ne naftos perdirbimo gamykloms“.

Rusija šiuos kaltinimus išsakė po to, kai D. Trumpas sekmadienį netikėtai ir vienašališkai paskelbė apie „energetines paliaubas“, taip užklupdamas nepasirengusias abi konflikto puses. Keliomis dienomis anksčiau JAV prezidentas sušvelnino sankcijas Maskvai, kad ši galėtų eksportuoti dyzeliną.

„Matome, kad Ukraina nedemonstruoja jokio noro siekti energetinių paliaubų“, – sakė A. Novakas.

Tuo tarpu Kyjivas tvirtina, kad Rusija nuo sekmadienio ne kartą atakavo Ukrainos energetikos objektus ir ypatingos svarbos infrastruktūrą galingomis balistinėmis raketomis bei koviniais dronais. V. Zelenskis apkaltino Rusiją sąmoningai nepaisant D. Trumpo pageidavimų.

Trečiadienį surengtą naujausią ataką Ukrainos prezidentas pavadino „visiškai sąmoninga ir demonstratyvia savo mastu“.

„Rusija dar niekada nebuvo demonstravusi tokios akivaizdžios nepagarbos Jungtinėms Valstijoms“, – pridūrė jis.

 
Šiame straipsnyje:
Ukrainos dronai
Rusija
naftos perdirbimo gamyklos
Aleksandras Novakas
Ukraina

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų