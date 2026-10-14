Rusija kaltina Ukrainą atakavus naftos perdirbimo gamyklas, Kyjivas tai neigia

„Šiandien Kyjivo režimas atakavo dvi naftos perdirbimo gamyklas Saratovo ir Riazanės srityse“, – Rusijos naujienų agentūros citavo vicepremjerą energetikos klausimais Aleksandrą Novaką.
Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas Dmytro Lytvynas pareiškė, kad tai „melas“ ir kad buvo smogta kitiems objektams, „bet ne naftos perdirbimo gamykloms“.
Rusija šiuos kaltinimus išsakė po to, kai D. Trumpas sekmadienį netikėtai ir vienašališkai paskelbė apie „energetines paliaubas“, taip užklupdamas nepasirengusias abi konflikto puses. Keliomis dienomis anksčiau JAV prezidentas sušvelnino sankcijas Maskvai, kad ši galėtų eksportuoti dyzeliną.
„Matome, kad Ukraina nedemonstruoja jokio noro siekti energetinių paliaubų“, – sakė A. Novakas.
Tuo tarpu Kyjivas tvirtina, kad Rusija nuo sekmadienio ne kartą atakavo Ukrainos energetikos objektus ir ypatingos svarbos infrastruktūrą galingomis balistinėmis raketomis bei koviniais dronais. V. Zelenskis apkaltino Rusiją sąmoningai nepaisant D. Trumpo pageidavimų.
Trečiadienį surengtą naujausią ataką Ukrainos prezidentas pavadino „visiškai sąmoninga ir demonstratyvia savo mastu“.
„Rusija dar niekada nebuvo demonstravusi tokios akivaizdžios nepagarbos Jungtinėms Valstijoms“, – pridūrė jis.
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