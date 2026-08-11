 Rusija atakavo Ukrainą balistinėmis raketomis, žuvo penki žmonės, 21 sužeistas

Rusija atakavo Ukrainą balistinėmis raketomis, žuvo penki žmonės, 21 sužeistas

2026-08-11 06:33
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Rusija, Ukrainos duomenimis, naktį į antradienį balistinėmis raketomis vėl atakavo Kyjivą ir kitus miestus. Per smūgius vien tik pietuose esančiame Zaporižios mieste žuvo mažiausiai penki žmonės ir dar 20 buvo sužeista, tinkle „Telegram“ pranešė karinis gubernatorius Ivanas Fedorovas. Smogta pramonės objektams ir infrastruktūrai. Iš sostinės Kyjivo pranešta apie vieną sužeistąjį.

<span>Rusija atakavo Ukrainą balistinėmis raketomis, žuvo penki žmonės, 21 sužeistas</span>
Rusija atakavo Ukrainą balistinėmis raketomis, žuvo penki žmonės, 21 sužeistas / Scanpix.com

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Meras Vitalijus Klyčko platformoje „Telegram“ rašė: „Sprogimai sostinėje. Miestas apšaudomas. Likite slėptuvėse“.

Anot žinių portalo “Kyiv Independent”, Rusija surengė ataką balistinėmis raketomis. Ukrainos karinės oro pajėgos, anot pranešimo, įspėjo, kad rusų raketos taip pat taikosi į Sumus, Charkivą ir Černihivą.

Po puspenktų karo metų Ukrainai trūkstant amunicijos raketoms atremti, Rusija sustiprino savo atakas balistinėmis raketomis prieš Kyjivą ir kitus miestus. Efektyviausia gynyba nuo balistinių raketų, kurias dėl didelio jų greičio ypač sunku numušti, laikomos JAV gaminamos „Patriot“ sistemos. Ukraina virtinę jų turi, tačiau trūksta raketų perėmėjų.

Šiame straipsnyje:
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