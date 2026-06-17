Rusija apkaltino Ukrainos droną pataikius į autobusą su Baltarusijos vaikais, Ukraina tai neigia

Ukrainos kariuomenė atmetė šiuos Rusijos pareiškimus, pavadinusi juos melagingais.
Briansko srities laikinasis gubernatorius Jegoras Kovalčiukas nurodė, jog per šį smūgį su Ukraina besiribojančioje srityje žuvo komandą lydėjusi moteris.
Tuo metu Rusijos sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad taip pat buvo sužeisti septyni žmonės, tarp jų – penki vaikai, kurie visi buvo nugabenti į ligoninę.
Rusijos pareigūnai nenurodė, kokio amžiaus buvo nepilnamečiai. Vieno Baltarusijos televizijos kanalo paskelbtose nuotraukose matyti pilkas autobusas, kurio vienoje pusėje matyti šrapnelio paliktos skylės, o kai kurie langai yra išdužę.
Ukraina pastaraisiais mėnesiais suintensyvino dronų smūgius Rusijos teritorijoje ir vadina tai atsaku į Maskvos kone kasdien nuo karo pradžios prieš daugiau nei ketverius metus vykdomus oro antskrydžius.
„Ukrainos ginkluotosios pajėgos, naudodamos lėktuvo tipo dronus, atakavo Gomelio (pietryčių Baltarusijoje) vaikų futbolo komandos autobusą, kuris vyko atostogų į Gelendžiką (Rusijos Juodosios jūros pakrantėje)“, – socialiniuose tinkluose parašė J. Kovalčiukas.
Baltarusijos užsienio reikalų ministerija šį smūgį pavadino „dar vienu teroro aktu prieš civilius“ ir pareikalavo iš Kyjivo „išsamių paaiškinimų“.
Tuo metu Ukrainos kariuomenė paneigė, kad tuo metu buvo paleidusi dronų virš Briansko srities, o Rusijos pareiškimus pavadino melagingais ir „dar viena informacine provokacija“.
„Ukrainos ginkluotosios pajėgos smogia tik teisėtiems kariniams taikiniams ir nevykdo kovinių operacijų prieš civilius gyventojus“, – pareiškė Generalinis štabas.
„Nurodytu laikotarpiu Ukrainos gynybos pajėgos nenaudojo bepiločių orlaivių prieš taikinius Briansko srities teritorijoje. Neturėdama galimybės pasiekti užsibrėžtų tikslų mūšio lauke ir patirdama didelių nuostolių, Rusijos Federacija vis dažniau griebiasi informacinių manipuliacijų ir sufabrikuotų kaltinimų prieš Ukrainą“, – pridūrė Generalinio štabo atstovas.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paragino institucijas imtis visų būtinų priemonių, kad būtų padėta nukentėjusiesiems, pranešė Kremlius.
Rusijos tyrimų komitetas, tiriantis sunkius nusikaltimus, pradėjo terorizmo tyrimą ir nurodė, kad bendras sužeistųjų skaičius dar bus tikslinamas. Autobusu važiavo 44 keleiviai, iš jų 28 – vaikai, pridūrė komitetas.
Baltarusija, kuri ribojasi su Ukraina ir NATO rytinio flango šalimis, yra artima Rusijos sąjungininkė. Minsko santykiai su Kyjivu yra įtempti nuo tada, kai Maskva panaudojo Baltarusijos teritoriją kaip placdarmą puolimui 2022 metais pradėti.
Ir Kyjivas, ir Maskva neigia, jog taikosi į civilius gyventojus šiame konflikte, kuris tapo kruviniausiu Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.
Pirmadienį per didžiulį Rusijos dronų ir raketų smūgį visoje Ukrainoje žuvo 11 žmonių, taip pat buvo apgadintas UNESCO saugomas vienuolynas Kyjive.
Derybos dėl karo užbaigimo tebėra aklavietėje, o kovos fronte iš esmės sustojusios.
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