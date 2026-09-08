Rusai Ukrainoje sugriovė arba apgadino beveik 2,7 tūkst. gydymo įstaigų

„Remiantis regioninių karinių administracijų ir Kyjivo miesto karinės administracijos sveikatos priežiūros skyrių pateikta informacija, patvirtinta, kad iki 2026 m. rugsėjo 1 d. buvo apgadinti arba sunaikinti 2 687 objektai, priklausantys 854 sveikatos priežiūros įstaigoms. Iš jų 340 objektų, priklausančių 127 sveikatos priežiūros įstaigoms, buvo visiškai sunaikinti“, – teigė ministerija.
Pasak Sveikatos apsaugos ministerijos, daugiausia apgadintų ir sunaikintų objektų užregistruota Charkivo, Donecko, Dnipropetrovsko, Chersono, Mykolajivo ir Kyjivo srityse.
Ministerijos teigimu, nepaisant kasdienių grėsmių ir sudėtingos saugumo padėties, nuolat dedamos pastangos atkurti medicinos infrastruktūrą. Iki šiol visiškai atkurta 752 įstaiga, o dar 317 atstatyta iš dalies. Tuo pačiu metu 87 įstaigos, kurios buvo visiškai atkurtos, vėliau buvo vėl apgadintos.
„Sveikatos priežiūros įstaigos ir toliau veikia net sudėtingomis sąlygomis. Šiuo metu paslaugos teikiamos 1 639 įstaigose, dar 187 veikia iš dalies, o 241 įstaiga buvo perkelta į kitas vietas“, – pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.
Tiesa, informacija apie Mariupolio ir kitų laikinai okupuotų teritorijų infrastruktūrą yra neišsami, nes nepriklausomą jos patikrinimą atlikti nėra galimybių.
Ministerija taip pat pranešė, kad nuo plataus masto invazijos pradžios Rusijos pajėgos sunaikino 345 greitosios medicinos pagalbos transporto priemones, be to, dar 225 priemonės buvo apgadintos, o 80 greitosios pagalbos automobilių buvo konfiskuota.
Kaip jau buvo pranešta anksčiau, nuo Rusijos agresijos visoje Ukrainoje nukentėjo 2 138 kultūros paveldo objektai ir 2 640 kultūros įstaigų.