 Rubio: Iranas visiškai prarado Hormuzo sąsiaurio kontrolę

Rubio: Iranas visiškai prarado Hormuzo sąsiaurio kontrolę

2026-10-07 13:44
Viljama Sudikienė (ELTA)

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio trečiadienį pareiškė, kad Iranas visiškai prarado Hormuzo sąsiaurio kontrolę, ir pridūrė, kad Teherano ekonomika yra „visiškai nekontroliuojamo kritimo būsenos".

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Rubio: Iranas visiškai prarado Hormuzo sąsiaurio kontrolę / JAV Valstybės dep. nuotr.

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„Hormuzo sąsiauriai yra atviri. Dabar iš ten išplaukia beveik tiek pat naftos, kiek ir prieš šio konflikto pradžią. Taigi jie visiškai prarado sąsiaurių kontrolę“, – per vizitą Atėnuose žurnalistams sakė M. Rubio.

Jis teigė, kad dėl žlugdančių sankcijų Irano ekonomika netrukus atsidurs tokioje padėtyje, kokioje yra buvusios vos kelios pasaulio šalys.

Pasak jo, kiekvienas radikalių šiitų dvasininkų gaunamas doleris išleidžiamas „Hezbollah“ ir „Hamas“.

„Iranas negali turėti branduolinių ginklų“, – kategoriškai teigė M. Rubio.

„Bet koks susitarimas, kuriam jie pritartų ir kuris būtų priimtinas Jungtinėms Valstijoms, turi užtikrinti, kad Iranas niekada neturės branduolinių ginklų“, – pabrėžė JAV valstybės sekretorius.

Pasak jo, Iranas mėgino sukurti tokį didelį įprastinės ginkluotės pajėgumą, kuris būtų pavertęs šalį neįveikiama. 

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karas irane
Hormūzo sąsiauris

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