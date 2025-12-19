 Putinas: atakos prieš rusų tanklaivius netrikdo tiekimo

2025-12-19 19:12
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Ukrainos dronų atakos prieš Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivius, pasak Kremliaus vadovo Vladimiro Putino, kol kas negriauna Rusijos energijos eksporto sistemos. Tačiau šios atakos lėmė didesnius draudimo kaštus ir kelia papildomą grėsmę, sakė V. Putinas per televiziją transliuotoje metinėje spaudos konferencijoje.

Vladimiras Putinas / VALERY SHARIFULIN / AFP nuotr.

„Atsakas iš mūsų pusės bet kokiu atveju bus“, – pažymėjo V. Putinas. Jis reagavo į žiniasklaidos pranešimus,  kad Ukrainos bepilotis Viduržemio jūroje smogė Rusijos šešėlinio laivyno tanklaiviui. Anot ukrainiečių žiniasklaidos, kuri remiasi ryšiais Ukrainos saugumo tarnyboje (SBU), ši speciali operacija pavyko už daugiau kaip 2 tūkst. km nuo Ukrainos.

SBU pastaruoju metu ne kartą jūriniais dronais atakavo tanklaivius, kilo sprogimų ir gaisrų laivuose. Ukraina atakuoja Rusijos naftos pramonę, įskaitant saugyklas  ir perdirbimo gamyklas, nes Maskvai įplaukos iš energijos išteklių pardavimo svarbios karo finansavimui.

Šiame straipsnyje:
Rusija
Vladimiras Putinas
šešėlinis laivynas
tanklaiviai
Ukrainos dronų atakos
karas
karas Ukainoje

